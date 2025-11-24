Ministro Cataldo descarta dejar el Mineduc para sumarse al comando de Jeannette Jara

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó que vaya a dejar su cargo para incorporarse al comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

En entrevista con TVN, el ministro señaló que “evidentemente hoy día las tareas del Ministerio de Educación son tantas y tan diversas, y nos queda tan poco tiempo, que yo en realidad nunca he estado pensando en si me voy o no me voy al comando, es una pregunta que más bien ha venido de la prensa".

"Claro, yo fui el coordinador territorial de la campaña del Presidente Boric en segunda vuelta, pero hoy día soy ministro de Educación. Esto no es como el mercado de pases del fútbol, uno tiene que actuar con harta responsabilidad", aseguró.

Y agregó que "yo nunca he dicho 'no me voy a ir', ¿por qué? Porque me parece que no es correcto decir 'veremos' o 'no veremos', uno no sabe cuáles son las circunstancias, si es que la candidata habla con el Presidente, en fin, pero sí creo que ya a esta altura, estando en plena segunda vuelta, evidentemente esa posibilidad no existe".

"Para mí eso es un alivio, no lo digo en el sentido de no haber tenido la disposición de contribuir, es un alivio porque yo espero que ya por fin dejen de preguntarme esto y nos podamos concentrar absolutamente en las tareas de educación", sostuvo Cataldo.

Consultado sobre el panorama electoral de Jara para el balotaje, aseguró que "nada es imprescindible, y creo que las votaciones que tuvimos hace pocas semanas atrás develan que todo es posible en una segunda vuelta. Sobre los detalles, obviamente, no me puedo pronunciar. Soy ministro de Estado y estoy obligado a la prescindencia".

PURANOTICIA