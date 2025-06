Ministro Cataldo critica el paro de profesores y afirma que no necesitan "una presión para encontrar voluntad política" del Gobierno

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que no avala el paro de profesores convocado para este jueves y viernes, asegurando que los docentes no necesitan ejercer presión para encontrar “voluntad política” de este gobierno.

La movilización del Magisterio fue anunciada la semana pasada por su presidente nacional, Mario Aguilar, luego que acusara pocos avances en el debate de la agenda corta.

En diálogo con 24 Horas de TVN, el secretario de Estado señaló que “la medida tomada por el Colegio de Profesores fue decidida antes de escuchar la última propuesta del Gobierno respecto a la 'agenda corta'”.

“La definición del paro de 48 horas se hizo antes de la última reunión que tuvimos, antes de entrar a la última reunión. Por lo tanto, me parece muy extraño que hayan planteado que no había avances, considerando que la reunión no ocurrió”, señaló.

“Los docentes llegaron a la negociación con una determinación previa, que me imagino es parte de un diseño político”, afirmó la autoridad.

Por lo mismo, Cataldo insistió en que “perder clases es muy costoso para el país, no en términos económicos, sino en el bienestar y desarrollo de los niños”.

“No es necesario que se convoquen movilizaciones para ser escuchados, ya que hay objetivos que son compartidos, como la violencia escolar. No requieren una presión para encontrar voluntad política de este Gobierno y este ministro”, finalizó Nicolás Cataldo.

