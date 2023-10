Ministro Cataldo afirma que reactivación de la educación podría durar hasta 10 años

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que el plan de reactivación del sector podría durar hasta 10 años y que "vamos a estar en una crisis educativa por mucho tiempo".

El secretario de Estado explicó que "el plan tiene metas hasta fines del Gobierno, o sea, hacia 2026. Queremos convocar al Consejo de Reactivación para que vuelva a sesionar. Queremos revisar que la reactivación, como esfuerzo país, se establezca como un período de tiempo más largo, estamos pensando que a lo menos debiéramos planificar estos procesos para cinco o 10 años".

Añadió a El Mercurio que "hemos visto que el sistema hoy tiene dificultades estructurales que son imposibles de seguir dilatando, o no podemos mirar al techo si el objetivo es la recuperación de aprendizajes. No queremos abordar la reactivación mirando hacia atrás, nuestro propósito no es volver a los resultados de 2019 o antes de la pandemia; es más bien cómo pensamos el sistema hacia adelante, con perspectiva de futuro. Lo resultados que teníamos antes de la pandemia no eran buenos".

También aseveró que "vamos a estar en una crisis educativa por mucho tiempo, yo creo que eso es evidente. Quien no quiera asumirlo está tapando el sol con un dedo".

Finalmente dijo que "esperamos de aquí a fin de año poder instalar el proyecto de financiamiento, una ley corta para poder enfrentar todas estas situaciones críticas con algunas herramientas y respuestas del sistema que hoy no tenemos", en referencia a las crisis que están viviendo en Tiltil.

PURANOTICIA