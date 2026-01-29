Ministro Cataldo acusa "mezquindad" por estancamiento del proyecto de sala cuna universal

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, acusó “mezquindad” en la oposición por bloquear el proyecto de Sala Cuna Universal.

En entrevista con radio Infinita, la autoridad aseguró que es “súper frustrante ver que se estanca la discusión cuando estaba todo listo para aprobar".

“Nosotros llevamos mucho más de un año desde que se presentaron las indicaciones sustitutivas del proyecto. Se estuvo meses fraguando el acuerdo en la Comisión de Trabajo, donde estuvo participando el ministro Gajardo, la ministra Orellana”, comentó

Y agregó que “ahora, quedaba una parte relevante en discusión “que tiene que ver con los aspectos más bien educativos (...) hicimos una ley ad hoc que preparó el camino para sala cuna”.

Esta propuesta, añadió, era respaldada por un porcentaje importante de la oposición. E incluso, indicó, estuvo citada la comisión de Hacienda, esperando que en Educación esto prosperara.

“Yo no personalizo el debate. Esto no se trata tanto del presidente de la comisión de Educación, como de una definición política. Lo que uno ve es eso: habiendo una mayoría de la oposición disponible a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, habiendo el Ejecutivo construido un marco regulatorio que por primera vez en 20 años lograba superar varias de las deficiencias que históricamente habían tenido las propuestas legislativas (de sala cuna) finalmente no se resuelve”, apuntó.

“Entonces, es frustrante, es super frustrante, porque Chile necesita una ley de sala cuna" añadió.

No legislar el proyecto apuntó, es por, sobre todo, “impedir que un número muy significativo de mujeres puedan tener equidad en el mundo del trabajo, puedan acceder al mundo del trabajo, no permitir que Chile mejore su indicador en productividad. Tiene hartas consecuencias”.

“Si hay dudas técnicas, lo que corresponde legislativamente hablando es que se discuta legislativamente, que es lo que no sucedió en esta etapa, habiendo logrado salir de la Comisión de Trabajo”, aseguró el ministro de Educación.

