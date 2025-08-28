Ministro Cataldo aborda polémicos dichos de Carmona contra Marcel y afirma que "no sé si son declaraciones contra el gobierno"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), aseguró que el presidente de su partido, Lautaro Carmona, “tendrá que explicar” sus críticas hacia el exministro Mario Marcel y puso en duda que los comentarios del dirigente hayan sido una crítica hacia el Gobierno.

Si bien explicó que “no ha visto” las declaraciones, sí indicó que a su parecer “es súper importante que los partidos tengan su espacio en la discusión política electoral, que la campaña pueda desplegarse y que ojalá exista la mejor coordinación. Solo puedo decir eso“.

Ante la insistencia de la prensa sobre las críticas de Carmona contra Marcel, Cataldo expresó que estas “son valoraciones que tendrá que explicar el presidente del partido”.

“Yo tengo una mejor opinión del exministro Marcel, toda vez que efectivamente nos tocó trabajar en hartos ámbitos y el último de ellos fue nada más ni nada menos que la aprobación del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES). De hecho, fue un trabajo junto que hicimos con el Ministerio”, expresó.

Asimismo, y frente a la pregunta de cómo afectan los dichos del líder del PC contra el gobierno a la campaña presidencial de Jeannette Jara, Cataldo expresó que “no sé si son declaraciones contra el gobierno”.

“De hecho, en lo que a mí respecta, en las últimas declaraciones que escuché de miembros del Partido Comunista, hubo una valoración de los avances que tuvimos, por ejemplo, en el financiamiento de la Educación Superior”, afirmó.

Sin embargo, apuntó: “Yo creo que lo que obstaculiza, y donde hay que poner el acento, es en la coordinación, en el diálogo político, en que exista esa coordinación que va a mejorar finalmente el desempeño, no solamente de aquellos que son parte integrante de esta coalición de gobiernos, sino también de quienes quieren continuarlo, que yo creo que es el propósito de todos”.

