Ministro Boccardo acusa “maniobra irresponsable” de la UDI por frenar proyecto de Sala Cuna hasta marzo

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, calificó de “irresponsable” la maniobra de la bancada de senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para postergar la tramitación del proyecto de Sala Cuna para Chile hasta marzo.

En conversación con Cooperativa, Boccardo afirmó que la colectividad recurrió a un "resquicio reglamentario" para evitar sesionar en la Comisión de Trabajo durante la última semana legislativa, impidiendo el avance en la tramitación de la iniciativa.

El titular del Trabajo recalcó que "no es un proyecto que se está improvisando en la última semana o que se hayan enviado indicaciones de última hora, sino el fruto de "un trabajo extenso bastante extenso desde mayo de 2024".

Durante las últimas semanas ya se habían acelerado las conversaciones, donde había un acuerdo técnico en la gran mayoría de los elementos. ''Estábamos ajustando algunos elementos específicos”, añadió.

Y señaló que, “hicimos bastantes concesiones a propósito de las solicitudes tanto de empleadores como de Chile Vamos: establecimos el copago cero para los empleadores, delimitamos de manera muy clara la obligación de los empleadores para evitar judicializaciones, establecimos una gradualidad en la cotización, establecimos una gradualidad en el estándar educativo, delimitamos de forma muy clara para qué se iban a ocupar los recursos para las salas cunas públicas”.

El secretario de Estado manifestó que, "para nosotros fue, la verdad, bien sorpresivo que durante el día lunes, cuando estábamos justamente cerrando con parlamentarios de Chile Vamos -y en esto me gustaría ser justo: el senador Galilea, el senador Felipe Kast, el senador Walker, que habían participado de las conversaciones de hace varias semanas-, nos vimos sorprendidos porque la decisión y la notificación de la UDI -donde el mismo senador Sanhueza había participado por varias semanas también en las conversaciones- finalmente nos notificaran que no se iba a citar a la comisión y, por lo tanto, no pudiéramos ocupar esta semana, que era muy relevante para que este proyecto avanzara por los tiempos legislativos que van restando".

En esta línea, afirmó que, "ocupar un resquicio administrativo para no sesionar finalmente impidió que se mostrara que la diferencia no era entre oposición y Gobierno, sino que más bien entre la UDI y el resto de los partidos que estaban por avanzar”.

“Esa discusión hay que sincerarla al país, porque no es que hubiera dos bloques, oposición y Gobierno, divididos ideológicamente; esos problemas ya estaban resueltos en el debate y por eso nos parece irresponsable aquello”, subrayó.

PURANOTICIA