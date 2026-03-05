Ministro Boccardo acusa “maniobra dilatoria” por freno a Sala Cuna Universal y advierte dudas sobre prioridad del próximo gobierno

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, abordó las dificultades que han marcado el proceso de traspaso de mando en su cartera. Además, se refirió al freno que sufrió el proyecto de Sala Cuna Universal en el Congreso durante la jornada de ayer.

En entrevista con Radio Duna, el ministro se refirió al estancamiento del citado proyecto, apuntando a la decisión del senador Gustavo Sanhueza, de no convocar a una sesión clave. “El senador Sanhueza decidió no convocar a la sesión y ese hecho impidió que las indicaciones se presentarán formalmente”, explicó.

Boccardo fue más allá y acusó que "fue una maniobra dilatoria. Creo que la UDI, en particular, no quería que avanzáramos en Sala Cuna".

El titular del Trabajo también expresó preocupación por el futuro del proyecto, recordando que, si bien a principios de año se puso como prioridad en el programa del gobierno entrante, este no era parte de su campaña. “Me preocupa que se haya dicho en enero que esto era prioridad (...) y que en marzo y abril veamos que ese proyecto se archive y quede postergado”, sostuvo.

En esa línea, planteó dudas respecto del compromiso del próximo gobierno con la iniciativa: “Pareciera que para el futuro gobierno hoy día no es tan prioritario o tienen un proyecto radicalmente distinto al que se ha propuesto”.

En relación al término de las reuniones bilaterales entre las autoridades en ejercicio y las entrantes, Boccardo subrayó la importancia de mantener los canales institucionales entre ambos equipos respecto al proceso de traspaso de mando. “Más allá de la polémica pública, hay ciertos traspasos que son institucionales que implican tener la función pública actuando”, señaló.

El secretario de Estado explicó que aún quedaban instancias técnicas por realizarse con el equipo de su sucesor, las que finalmente no se concretaron. “Había reuniones todavía pendientes de los equipos técnicos y que lamentablemente, de momento, no se van a poder realizar”, afirmó.

Pese a ello, aseguró que desde el ministerio mantienen la disposición para retomar el diálogo si las nuevas autoridades lo solicitan. “De parte del Ministerio las autoridades entrantes van a encontrar toda la disposición si en estos días quieren volver a reunirse", indicó.

En esa línea, Boccardo cuestionó la decisión de suspender las bilaterales, especialmente considerando la complejidad de las materias que aborda la cartera. “Uno no está en la política para darse gustitos y esta suspensión en carteras complejas le entrega menos herramientas a las autoridades entrantes para poder funcionar”, sostuvo.

"Uno podría haber ganado tiempo estas semanas y ese tiempo se perdió porque esas reuniones no van a seguir ocurriendo", cerró.

