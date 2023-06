Ministro Ávila descartó adelantar vacaciones y abordó resultados del Simce

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, hizo hincapié nuevamente este sábado en que no se adelantarán las vacaciones de invierno como medida frente a la situación de virus respiratorios en el país. Afirmó que, a pesar de la crisis, la recomendación de los expertos sigue siendo la misma.



"Las decisiones en educación están basadas en una evidencia del mundo epidemiológico, de la misma ministra de Salud, Ximena Aguilera, y las sociedades médicas", declaró Ávila en entrevista con Chilevisión, mencionando que consulta regularmente a su par del Minsal sobre novedades y que la recomendación de mantener las clases sin suspender sigue siendo la misma.



El ministro afirmó que su principal preocupación es la asistencia de los estudiantes. Señaló que se han implementado diversas estrategias para asegurar que los niños no falten a clases, como el uso de mascarillas en medio de la alta circulación viral y la anticipación de un posible segundo pico de contagios.



En relación a los resultados de la prueba Simce, que revelaron una disminución en el rendimiento en Matemáticas y un aumento de la brecha de género, la autoridad reconoció su responsabilidad como jefe de la cartera.



Sin embargo, enfatizó que estos resultados son el reflejo de los últimos cuatro años, especialmente los tres últimos, durante los cuales el sistema educativo ha experimentado un impacto significativo. En esa línea, manifestó su compromiso en buscar soluciones para mejorar la situación.



Finalmente, el docente abordó la filtración de un audio del presidente Gabriel Boric durante una reunión en Cerro Castillo, divulgado por el diputado de oposición Miguel Mellado (RN) durante la semana.



"Lo que me parece preocupante, es que quienes estamos en política, no tenemos que olvidar que hay códigos éticos. Es de alguna manera, decir que uno no roba porque alguien lo está mirando, es algo que uno aprende. Yo diría que la ciudadanía espera de nosotros que digamos siempre la verdad, que hagamos un uso efectivo de los recursos", consignó el secretario de Estado al respecto.

