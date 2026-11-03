Ministro Arrau valora nueva ley que fortalece seguridad municipal: "Les va a dar más facultad, más certeza"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó la aprobación del proyecto de ley que fortalece la institucionalidad municipal, en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Durante un operativo de fiscalización interinstitucional en el sector del Metro Los Héroes en Santiago, la autoridad resaltó que es "muy importante la cooperación como órgano coadyuvante de las policías, a los funcionarios de seguridad municipal".

"Esta ley viene a darle rango legal a muchas cosas que ya hacían y, por tanto, les va a dar más facultad, más certeza a esos funcionarios municipales y es ahí donde la entrada en vigencia de esta ley y sus reglamentos es fundamental”, manifestó.

El titular de la cartera de Seguridad agradeció a los municipios "que realmente se la juegan por la seguridad, porque la seguridad no solamente es tomar detenida a la persona, es también las incivilidades, la ordenanza municipal, los sitios eriazo, los rucos".

"Esta ley viene a fortalecer ese trabajo y agradecerle a comunas como Santiago y a su alcalde y equipo municipal en lo que hacen", indicó.

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