Ministro Arrau se reúne con el alcalde White tras revelarse plan para asesinarlo y afirma que "enfrentamos un enemigo más alevoso"

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, visitó este miércoles al alcalde de San Bernardo, Cristopher White, y confirmó que se reforzará su protección policial, en medio de las amenazas de muerte que motivaron una investigación del Ministerio Público.

El secretario de Estado aseguró que White "no es el primer ni único alcalde en Chile que tiene protección policial. Hay equipos especializados en ambas policías dedicados a la protección de personas con medidas de diferente índole, dependiendo del nivel de amenaza".

"En este caso son medidas que ha instruido el Ministerio Público. Por supuesto que las policías que dependen del Ministerio de Seguridad cumplen esas órdenes y nosotros nos preocupamos de que se haga de buena manera para que no haya mayor riesgo", añadió.

Y aseguró que “enfrentamos un enemigo que hoy día es más alevoso, que usa la violencia o amenaza con usar la violencia de manera totalmente descarada. A veces ligada al crimen organizado, a bandas más locales. Y eso tenemos que comenzar a cambiar".

La autoridad de Gobierno contó que White "está con protección, se va a reforzar, el alcalde nos ha solicitado algunas gestiones, que las vamos a hacer y hay que dejar que el Ministerio Público y las policías desarrollen esta investigación".

Finalmente, sostuvo que "no podemos permitir que los alcaldes dejen de ejercer sus funciones, que el miedo se apodere de las autoridades. Eso lo tenemos que resguardar con la suficiente fuerza para que el alcalde pueda desempeñar sus funciones, para que los vecinos puedan tener un alcalde operativo, en terreno, pero con los resguardos correspondientes", finalizó el ministro de Seguridad Pública.

(Imagen: La Tercera)

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