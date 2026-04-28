Ministro Arrau responde a críticas por paralización de obras del GAM y acusa que "el problema lo generó el Gobierno anterior"

La detención de los trabajos correspondientes a la segunda fase del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) motivó la reacción del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. Frente a los cuestionamientos recibidos, el secretario de Estado apuntó sus dardos hacia la gestión del Gobierno anterior, acusándolos de “adjudicar una obra que no tenía factibilidad presupuestaria”.

Durante su participación en "Tolerancia Cero" de CNN Chile, la autoridad gubernamental replicó a las declaraciones emitidas por Vicente Bertrand, presidente de Moller y Pérez Cotapos (MPC). El ejecutivo de la constructora había respaldado previamente el proceso licitatorio, manifestando que "sembrar un manto de dudas sobre el proceso de adjudicación y los montos involucrados es simplemente intolerable".

Frente a esta postura, el titular del MOP instó a "que la gente saque sus propias conclusiones. Un proyecto que tenía un presupuesto oficial de poco más de 70.000 millones de pesos (...) y que se adjudique por 114 mil millones a pocas semanas del cambio de gobierno, cuando el ministerio que es el mandante, que no es Obras Públicas, sino que es Cultura, no tiene flujos, o tiene presupuesto para solventar ese ritmo de gasto".

En esa misma línea, Arrau profundizó en su diagnóstico sobre el origen del conflicto financiero. "El problema lo generó el Gobierno anterior al adjudicar una obra que no tenía factibilidad presupuestaria. Ese es el problema. Y es la tónica del Gobierno anterior, gastaba más de lo que tenía y de ahí arreglaba”, aseveró.

Sumado a lo anterior, el ministro cuestionó los tiempos manejados por la administración anterior para concretar el trámite, indicando que “además, si hubiera sido tanto la urgencia de hacer esta obra, tuvieron cuatro años para retomarla y justo la última semana se adjudica por 114 mil millones de pesos. Con razón estamos como estamos".

Pese a sus críticas al proceso, el secretario de Estado eximió de responsabilidades a la firma constructora. "Yo no culpo por nada a la empresa (MPC). La empresa en su legítimo derecho hizo una oferta mayor que el presupuesto oficial. ¿Cuál es el problema? Y eso sí tiene que ver con Obras Públicas, porque frecuentemente se adjudican cosas a montos muchísimo mayores a los presupuestos oficiales", aclaró.

Para concluir su intervención, la autoridad detalló las falencias estructurales del sistema de licitaciones estatales. "Tener un problema con los presupuestos oficiales, que hay que sincerarlo, tener un problema de poca competencia en los procesos licitatorios, pero no son problemas de las empresas. Las empresas operan, como en sector privado, optimizando, maximizando sus resultados. Nosotros somos los que les damos las reglas del juego", sentenció Arrau.

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