Ministro Arrau reporta 50 detenidos y agresiones en romería al Cementerio General

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que 50 personas fueron detenidas durante la romería realizada este domingo al Cementerio General, en homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Al término del comité policial, el secretario de Estado señaló que se trató de "una marcha autorizada, las personas tienen el legítimo derecho de manifestarse, siguiendo las normas".

Sin embargo, lamentó la presencia de hechos de violencia durante la jornada y sostuvo que "nuevamente tenemos que ver que hay violencia, no de la gran mayoría, sino que de pequeños grupos violentos".

Arrau detalló que los incidentes aumentaron respecto del año pasado, pasando de 32 a 50, mientras que entre los detenidos se contabilizaron 43 adultos y siete menores de edad.

Además, informó que un civil resultó lesionado, correspondiente al subdirector del Cementerio General, quien fue agredido en la cabeza mientras se encontraba trabajando.

"Hubo más incidentes que el año pasado, 50 contra 32, hubo 50 detenidos, 43 adultos, siete menores de edad, y un civil lesionado, que fue el subdirector del Cementerio General, agredido en la cabeza por un grupo de sujetos mientras trabajaba".

En esa línea, el ministro cuestionó duramente a quienes protagonizaron los hechos de violencia y remarcó que, a su juicio, no corresponden a manifestantes.

Arrau aseguró que "son delincuentes violentos, que tiran bombas incendiarias y piedras contra otras personas, carabineros o civiles, no son manifestantes, son delincuentes desadaptados".

Finalmente, el titular de Seguridad Pública valoró el operativo desplegado por Carabineros para contener los incidentes y restablecer el orden durante la jornada.

Añadió que "por tanto quiero valorar la acción de carabineros de Control de Orden Público que actuó exponiéndose para restablecer el orden público".