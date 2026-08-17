Ministro Arrau llama a la "calma” ante críticas a la reforma de seguridad y pide esperar el texto definitivo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a la “calma” frente a las críticas surgidas por los borradores de la reforma constitucional en materia de seguridad y pidió esperar el texto definitivo antes de emitir una opinión.

Luego del comité policial realizado este lunes en el Ministerio de Seguridad, el secretario de Estado aseguró que los documentos que han circulado entre parlamentarios ya no corresponden a la propuesta que ingresará al Congreso y descartó que la iniciativa busque debilitar la institucionalidad.

“Antes se han anunciado otras reformas constitucionales también en materia de seguridad, tan válidas como las que se están tramitando hoy día”, aseguró.

Añadió que “se le ha compartido a los parlamentarios borradores que ya no son el texto que se va a ingresar, por tanto, yo esperaría, llamaría a la calma para tener una opinión un poco más fundada”.

Consultado por las aprehensiones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respondió que “acá no hay un antagonismo entre institucionalidad y más seguridad (...) por tanto, yo llamaría la paciencia, la prudencia”.

“En los próximos días se va a conocer, se va a ingresar el texto definitivo sobre el cual podremos discutir, podremos disentir, podremos debatir y finalmente podrán votar los señores parlamentarios”, aseguró.

Y aclaró que en el Gobierno no están “obsesionados con que salga el texto que ingresemos, que lo defenderemos, por supuesto, pero creemos que los parlamentarios tienen un conocimiento enorme, tienen muchísimo que aportar, y veremos cómo ese texto se enriquece en el debate en el Congreso”.

Asimismo, el ministro de Seguridad Pública descartó que la reforma dañe la institucionalidad. “En este gobierno si hay algo que hemos hecho es valorar la institucionalidad, el respeto a las instituciones”, aseguró.

“Es algo que decimos todos los días y queremos hacer, y por tanto vamos a empujar que lo que se proponga y promulgue sea algo que fortalezca la institucionalidad y no la debilite”, finalizó.

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