Ministro Arrau evita emitir juicio sobre dichos del embajador de EEUU: "Soy un humilde ministro"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que no ha recibido información adicional a la que se conoce públicamente respecto de los antecedentes de inteligencia que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirma tener sobre los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social.

Tras entregar el balance consolidado de homicidios consumados durante el primer semestre, el secretario de Estado se refirió a la eventual existencia de información de inteligencia en poder de un país extranjero.

“Sobre potencial información de inteligencia de un país extranjero que pudiera tener. Entiendo que se le está solicitando al embajador que la pueda poner a disposición”.

En esa línea, Arrau afirmó que no ha tenido acceso a antecedentes de mayor detalle respecto de lo planteado por el diplomático estadounidense.

“Lo que hay es lo que todo el mundo conoce. Yo no tengo acceso y no he tenido información de mayor detalle que vaya en la línea de lo que se ha planteado. Hay muchas personas que dicen cosas como esas. Pero aquí nos tenemos que atender a los datos duros. Y hoy estamos enfocados a lo policial, a lo penal, a la persecución, al delito”, aseguró.

Asimismo, el ministro evitó emitir una valoración sobre los dichos del embajador estadounidense.

“Yo no soy quien para hacer un juicio de valor sobre un embajador de un país extranjero en Chile. Soy un humilde ministro de Seguridad”.

ABOGADO DESVINCULADO

Consultado por la situación del abogado de la Subsecretaría de Seguridad Pública, asesor del plan Calles Sin Violencia que fue desvinculado tras conocerse su detención y formalización por femicidio frustrado, Arrau aseguró que se trata de "un funcionario que no fue contratado por esta administración".

“He encargado que se tomen las máximas medidas posibles, así que se están viendo por el personal de administración y finanzas", aseguró el secretario de Estado.

En este contexto, el ministro informó que el Ministerio está implementando un plan de compliance que contempla 40 puntos, con el objetivo de establecer mayores exigencias dentro de la cartera.

Contó que el Ministerio está "implementando un plan de compliance que incorpora 40 puntos bastante estrictos que debiéramos ponerlo en marcha en este Ministerio de Seguridad y después hacerlo expansivo al resto del ecosistema de seguridad pública".

“Es un mecanismo compliance bastante estricto para evitar este tipo de cosas, porque creemos que las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad tienen que tener un estándar diferente", añadió.

Finalmente, explicó que quienes se desempeñan en esta área están más expuestos y deben mantener un estándar de comportamiento más estricto, debido a la naturaleza de sus funciones.

"Están más expuestos, porque la señal es diferente, porque tienen que tener una forma de comportamiento más estricta que el resto de las personas porque trabajamos en el ecosistema de seguridad".

PURANOTICIA