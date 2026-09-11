Ministro Arrau detalla ejes de la Agenda de Seguridad Pública y expone focos de gestión para este año

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó la Agenda de Seguridad ante la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y su Comité de Apoyo Legislativo.

En la instancia, el secretario de Estado expuso la evolución de los delitos en los últimos años y los resultados estadísticos del primer semestre de 2026, destacando una disminución en delitos de alta complejidad, como homicidios, robos con violencia, secuestros e incautación de drogas.

La presidenta del gremio, María Teresa Vial, valoró la transparencia y contundencia de la hoja de ruta presentada. “Para el comercio formal era urgente escuchar este nivel de profesionalismo en la ejecución de medidas y transparencia sobre los desafíos reales en fronteras, cárceles y persecución penal", indicó.

"Estamos aquí para ponernos a disposición, aportar con estadísticas y articular una alianza público-privada que respalde decididamente este trabajo y le devuelva la tranquilidad al país", añadió.

En tanto, Arrau señaló que "hoy le presentamos a la Cámara de Comercio de Santiago los resultados preliminares y los ejes de la Agenda de Seguridad Pública 2026".

"Los datos del primer semestre muestran que vamos en la dirección correcta: hemos logrado bajar los delitos de mayor complejidad, como homicidios, los robos con violencia y los secuestros, y aumentar, gracias a una mejor gestión policial, la incautación de drogas", resaltó.

La autoridad recalcó que "la seguridad no se construye sólo desde el Estado. Por eso valoramos enormemente la disposición del comercio formal para aportar con estadísticas y sumarse a una alianza público-privada real, que nos permita enfrentar con más fuerza al crimen y los desafíos de la delincuencia actual, sumamente móvil y con rápida capacidad de adaptación".

Respecto a los focos de gestión para este año, el ministro Arrau destacó como prioridades: la gestión policial, seguridad y control fronterizo, seguridad penitenciaria, recuperación de barrios, datos, tecnología e IA, crimen organizado y la Macrozona Sur.

Finalmente, Arrau se refirió a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que agrupa importantes iniciativas legislativas en seguimiento.

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