Ministro Arrau destacó avances legislativos en materia de seguridad y valoró la disposición de parlamentarios de todos los sectores

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó la aprobación del Senado al proyecto que fortalece y moderniza a Carabineros de Chile y el respaldo de ambas cámaras a la iniciativa que amplía de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia.

"Buenas noticias en lo legislativo: hoy el Congreso despachó para que sea ley la ampliación del plazo de flagrancia, pasando de 12 a 24 horas, dando más tiempo a las policías para realizar esas primeras diligencias e indagaciones, y así lograr una mayor efectividad policial", señaló.

El secretario de Estado reiteró su compromiso de continuar impulsando, junto al Congreso Nacional, una agenda legislativa robusta y coordinada, que entregue a las policías, a los municipios y a la justicia las herramientas necesarias para enfrentar con eficacia la delincuencia y el crimen organizado en todo el país.

Y agradeció "a todos los parlamentarios que, sin importar el color político, en su gran mayoría han apoyado la agenda de seguridad: proyectos como las reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, las mejoras a las remuneraciones de Carabineros y tantos otros que están avanzando semana a semana de comisión en comisión para que puedan ser ley".

En su cuenta de X, la autoridad escribió: "Cuando se trata de seguridad, los acuerdos importan. Por eso, valoro la disposición de parlamentarios de todos los sectores para avanzar con rapidez en una medida que entrega más herramientas para combatir la delincuencia y proteger a las familias chilenas".

Finalmente, añadió que "la seguridad de los chilenos no puede esperar".

Además, durante esta semana, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en particular y despachó a la Sala el proyecto antibarricadas 2.0, que establece una pena para quienes realizan un bloqueo parcial de una vía, no solo el total, sin la necesidad de acreditar violencia o intimidación.

La iniciativa también contemplaría al Metro y a las vías férreas, además de las calles y carreteras. El impedir el paso de las personas o el funcionamiento del transporte va a tener consecuencias penales.

Por otro lado, continuó el trabajo para resolver las divergencias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que fija estándares generales para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas.

Respecto a la Ley Corta de Seguridad Municipal, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados inició la discusión en segundo trámite constitucional del proyecto que refuerza las capacidades de los municipios en materia de seguridad.

En tanto, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que amplía las hipótesis del delito de tráfico de migrantes.

Finalmente, el Congreso aprobó la prórroga por 30 días del estado de excepción vigente en La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío.

PURANOTICIA