Ministro Arrau destaca "compromiso transversal" para dejar diferencias de lado y poner foco en la seguridad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la situación del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien recibió amenazas de muerte.

Durante la sesión de Comisión de Seguridad Pública del Senado que se realizó en San Bernardo, la autoridad explicó que “la investigación de estas denuncias las maneja el Ministerio Público. Ellos instruyen a las policías sobre la protección de testigos y víctimas".

"El Ministerio define el tipo de custodia, se hace una evaluación técnica, se deciden las medidas y define el riesgo. Hay que reconocer que hay muchas personas con resguardo en la Macrozona Sur, hablamos de víctimas y autoridades”, mencionó.

En tanto, el alcalde White manifestó que “hoy hablamos del resguardo a las autoridades, pero eso indica que el crimen organizado ha ido avanzando y ha disminuido la democracia. Hay grupos de individuos que establecen normas y formas dentro de un barrio, es un Estado dentro de un Estado”.

Tras la sesión, el titular de Seguridad aseguró que "hay un compromiso transversal de dejar diferencias de lado y enfocar la acción de los diferentes poderes del Estado desde lo municipal, y esa primera línea de los barrios, lo policial que le corresponde al Gobierno, el Ministerio Público, nos acompañó el fiscal nacional, por supuesto el Congreso que ha mostrado una voluntad enorme en tramitar rápidamente las leyes, en poner el foco en la seguridad en términos específicos, como se discutió largamente".

Arrau se dirigió a quienes "pertenecen a ese crimen organizado, a los microtraficantes, a las personas que avalan eso. Y lo que les quiero decir es que en Chile, para este tema, se están derribando las diferencias, se están aunando las voluntades, que es lo que los chilenos esperan, para no dar ninguna señal de rendición frente al delito. Los vamos a perseguir".

"Cambiaremos leyes si es necesario, daremos más recursos si es necesario, daremos la batalla en nuestras fronteras, en nuestras cárceles, en los barrios. Todos unidos para lograr que Chile vuelva a recuperar esa tranquilidad que perdió hace mucho tiempo", añadió.

El secretario de Estado además indicó que "este Gobierno tiene un principal enfoque y fue elegido por la dedicación a las materias de seguridad, y eso se va a ver reflejado no solamente en las leyes, en las acciones policiales, en los apoyos, sino que también en los presupuestos".

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