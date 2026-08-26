Ministro Arrau destaca "cierto consenso" en reforma de seguridad y anuncia que "se disminuirá el nivel de urgencia"

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó el futuro de la reforma constitucional en materia de seguridad tras un operativo de control migratorio desplegado por la Policía de Investigaciones (PDI) en sectores aledaños al Metro Cal y Canto y el Mercado Tirso de Molina.

La autoridad afirmó que el proyecto tiene “cierto consenso” y anunció que el Gobierno bajará su nivel de urgencia para abrir espacio al diálogo y realizar ajustes a la iniciativa.

“Hemos realizado reuniones con parlamentarias, senadores, diputados, presidentes de partido, expertos constitucionales, y la reforma que se ha presentado en términos de combate al crimen organizado, al listado de organizaciones y a modificaciones del sistema penitenciario, tiene cierto consenso”, comentó.

Añadió que “hay que mejorar el tema de los controles, de los plazos, y hemos expresado nuestra voluntad de tramitar esto con calma, razón por la que se bajará el nivel de urgencia”.

Ante la pregunta acerca de cuándo espera que esté aprobada la reforma, el ministro aseguró que su deseo es que “esté listo a fin de año. Los senadores han manifestado muy buena disposición al diálogo, a sacar esto adelante, con efectivamente los tiempos y las mejoras que deben hacerse”.

“Las principales críticas han estado por la extensión de la duración del estado de excepción constitucional. Para nosotros eso no es una línea roja, totalmente disponible, incluso si es que es necesario dejarlo similar a los que existen hoy día, no es problema. Respecto a la interceptación de telecomunicaciones, también es un tema que podemos morigerar y discutir. Y el resto de los temas ya son ajustes bastante menores”, añadió.

Sobre la posibilidad de retirar el estado de excepción, comentó que “la verdad es que en las discusiones técnicas que hemos tenido con parlamentarios de amplios sectores políticos, todos coinciden en que se necesita un estado de excepción constitucional local para hacerse cargo de barrios, de zonas donde el crimen organizado opera”.

“Ahí necesitamos una intervención dura e intensiva, temporal y transitoria, por supuesto. Y, por tanto, hay consenso en que hay que mejorar esa excepcionalidad constitucional para hacernos cargo de esa realidad”, añadió.

La autoridad agradeció la buena voluntad de los parlamentarios y recalcó que “la próxima semana se disminuirá el nivel de urgencia” de la reforma, para continuar con las conversaciones en el Congreso.

Finalmente se cuestionó: “¿Cuál es la forma? Bueno, es lo que estamos discutiendo con los parlamentarios, pero es cosa de revisar todos los proyectos que han presentado los propios parlamentarios, varios de ellos que han estado en el debate estos días, sobre precisamente estados de excepción constitucional en los últimos años”, dijo.

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