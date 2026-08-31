Ministro Arrau descarta vínculo con Fernando Cerimedo y se abre a realizar cambios a la reforma de seguridad

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, negó conocer al argentino Fernando Cerimedo, señalado como generador de bots utilizados para campañas de desprestigio político y quien actualmente se encuentra detenido en Bolivia por el intento de femicidio de su expareja.

Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron este lunes, al término del comité de seguridad, instancia en la que fue consultado por sus eventuales vínculos con el ciudadano argentino.

"Yo efectivamente he sido jefe de campaña del Partido Republicano en varias instancias. En la última campaña fui coordinador en la segunda vuelta. Pero aclarar lo primero es que no conozco a este señor", afirmó la mañana de este lunes el ministro al término del comité de seguridad.

Arrau también cuestionó la difusión de imágenes que lo vincularían con Cerimedo y rechazó cualquier participación en acciones de desprestigio mediante cuentas o perfiles anónimos.

También cuestionó que "me ponen una foto con este señor que realmente no conozco y menos he contratado para este tipo de acciones que nunca yo he realizado, donde se pueden ver injurias anónimas, porque se dicen cosas que no son efectivas, es de una gravedad tremenda".

REFORMA CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD

En otro ámbito, el ministro se refirió a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y aseguró que existe disposición para introducir modificaciones durante su tramitación legislativa.

Arrau expresó que "estamos muy abiertos a ir perfeccionando ese proyecto, hacerle cambios, sobre el estado de excepción se ha planteado la necesidad de acotar su duración".

El secretario de Estado sostuvo además que existe un buen clima dentro del oficialismo para continuar avanzando con la iniciativa, incluyendo eventuales modificaciones al texto.

Además, aseguró que en el oficialismo "hay muy buen ambiente, ya hay un consenso en seguir avanzando, mejorando, haciendo cambios, y eso estimamos que el lugar pertinente para hacerlo es la Comisión de Constitución del Senado".

De esta manera, el Ejecutivo busca continuar con la discusión de la reforma en el Senado, donde la Comisión de Constitución aparece como la instancia para analizar eventuales ajustes al proyecto, especialmente en materias relacionadas con los estados de excepción.

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