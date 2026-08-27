Ministro Arrau defiende la reforma constitucional en materia de seguridad y carga contra los "opinólogos"

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió a las críticas a la reforma constitucional en seguridad y apuntó a una campaña "con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado".

El secretario de Estado comentó sobre una de las ideas contempladas en este proyecto. “Lo que nosotros hemos propuesto es tener un listado de organizaciones de crimen organizado y terroristas con informe del Ministerio Público que lo propone el Ejecutivo y que se vota por dos tercios del Senado”, indicó.

En ese sentido, afirmó que “de toda la experiencia internacional que hemos revisado es el más estricto de todos y nadie ha dicho algo de esos otros países".

Respecto al régimen especial propuesto, el titular de Seguridad explicó que tiene relación con que "las personas que sean demostradas que pertenecen a esas organizaciones de crimen organizado y terrorismo tengan un régimen penitenciario especial que tiene que estar blindado constitucionalmente",

En cuanto al nuevo estado de excepción constitucional, Arrau mencionó que han "tenido muchas reuniones y podríamos poner la misma norma que existe en el resto de los estados de excepción constitucional".

"Estamos hablando de un estado de excepción por alteración de la seguridad pública. Por eso se deja a disposición y el que administre eso sea por ejemplo el general de Carabineros", subrayó.

Y recalcó que "ellos tienen el oficio de ver temas policiales, la relación con el Ministerio Público. De eso estamos hablando para explicarlo bien en español. Eso es lo que hemos propuesto al país".

Sobre las críticas, manifestó que "yo no veo donde ciertos políticos, periodistas, doctores en Derecho y algunas personas que son más bien opinólogos sacan epítetos".

"Uno también es paciente, conversa con muchas personas, explica, pero sale una campaña no sé, yo no lo quiero llamar desinformación, pero con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado", precisó.

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