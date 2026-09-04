Ministro Arrau cuestiona a tribunal de Copiapó tras fuga de condenado por homicidio que fue autorizado a ir sin custodia a bautizo de su hijo

El ministro Martín Arrau criticó que un condenado por homicidio se fugara tras una salida sin custodia autorizada por los tribunales en Copiapó.

El titular de la cartera de Seguridad Pública cuestionó a través de su cuenta de X la decisión judicial que permitió la fuga de un hombre condenado a diez años de internamiento en régimen cerrado por homicidio, quien había sido autorizado a asistir a los preparativos y al bautizo de su hijo en Copiapó.

Según relató el ministro, “la administración del centro penitenciario había dispuesto que la salida se realizara bajo la supervisión y custodia de Gendarmería. Sin embargo, el Tribunal concedió la solicitud de la defensa, ordenando que la salida se realizara sin custodia ni medidas de seguridad, como el uso de esposas, grilletes u otros dispositivos de sujeción".

"Así, acompañado únicamente por profesionales del centro, el recluso eludió la supervisión y escapó", señaló la autoridad.

El secretario de Estado fue enfático en calificar lo ocurrido: "Ninguna consideración particular puede prevalecer sobre el bien común ni ignorar el riesgo que supone permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia", escribió.

Finalmente, el ministro vinculó el episodio con la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno, señalando que "la búsqueda de nuevas herramientas contra el crimen también exige atención a las medidas más básicas para la protección de la sociedad".

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