Ministro Arrau asegura que los secuestros extorsivos "han disminuido" en relación al año anterior

En el marco del caso de Martín Pérez, joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado durante la tarde del viernes en la comuna de Colina, tras ser secuestrado en Estación Central, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que los secuestros extorsivos han disminuido durante 2026 respecto del año anterior.

Tras la reunión del comité policial, la autoridad dijo que "hay que distinguir lo que son los secuestros en términos generales de los secuestros extorsivos, es una subcategoría un subconjunto de lo anterior, y los secuestros extorsivos este año han disminuido respeto al año anterior".

Respecto del crimen del joven, el ministro recalcó que "es un caso que todavía está en investigación, hay personas detenidas, está bastante resuelto. En cuanto a cuál habría sido la dinámica, falta, por supuesto, toda la investigación para armar el caso y procesar a esas personas".

Por su parte, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, informó que "la cantidad de denuncias por secuestro respecto de lo que efectivamente se puede establecer que está dentro del concepto de secuestro extorsivo es alrededor de un 35%".

"Y en cuanto a la cantidad de secuestros extorsivos en periodo igual, 2025, 2026 hay una baja de aproximadamente un 25%", añadió.

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