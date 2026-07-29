Ministro Arrau advierte hacinamiento récord en cárceles y anuncia plan de US$3.000 millones

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió que Chile enfrenta un nivel histórico de hacinamiento en el sistema penitenciario, escenario marcado por un importante aumento de la población penal extranjera durante la última década. Ante esta situación, el Gobierno impulsará un plan de inversión superior a los US$3.000 millones, destinado a la construcción de 20.000 nuevas plazas penitenciarias.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado aseguró que las cárceles registran una “cifra récord” de reclusos extranjeros.

“Pasamos de 2.000 a 10.000 en 10 años, pero además tenemos otras 60.000 personas en régimen abierto, en arrestos domiciliarios, con tobilleras. Tenemos cerca de un 150% de hacinamiento”, aseguró.

La autoridad reconoció que revertir este escenario requerirá de un proceso de largo plazo.

"Resolver esto va a tomar tiempo, por lo mismo el presidente anunció un plan de construcción de cárceles por más de 3.000 millones de dólares, para 20.000 plazas nuevas”.

En ese contexto, Arrau detalló algunos de los proyectos que forman parte de la estrategia para ampliar la infraestructura penitenciaria del país.

“La construcción del penal El Arenal en Copiapó debería comenzar en 2027, mientras que el centro penitenciario de Calama se encuentra en licitación”, contó Arrau y agregó que “el Gobierno busca ampliar el penal de Antofagasta, el de Alto Hospicio en Tarapacá y varias cárceles más".

Asimismo, destacó las herramientas legales con las que cuenta el Ejecutivo para acelerar estas obras.

“El gobierno anterior dejó aprobada una ley bastante positiva en términos del fast track para poder ampliar recintos penitenciarios que esperamos utilizarlo bastante, ahí necesitamos ayuda y estamos trabajando”.

El ministro también enfatizó que uno de los objetivos del Gobierno es fortalecer la red de cárceles de máxima seguridad, especialmente frente al crecimiento del crimen organizado.

“El objetivo también es aumentar las cárceles de máxima seguridad. Cuando hablamos de que tenemos un nivel de población extranjera y nivel ligado a crímenes organizados muy alto, tenemos que tener estos regímenes mucho más duros en los cuales queremos seguir avanzando con el tiempo, ir restringiendo las cosas que se ingresan a la cárcel y que tengamos una cárcel más dura de lo que hay hoy día”, afirmó.

En esa línea, aseguró que ya existen avances concretos en la materia.

“Estamos avanzando, llegamos a tres cárceles con máxima seguridad implementado, esperamos a fin de año llegar con cuatro. Lo ideal es que las cárceles estén lejos de los centros urbanos”.

Respecto de la controversia con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por la ampliación del penal Santiago 1, Arrau defendió la permanencia del recinto debido a su ubicación estratégica.

“Es irreemplazable porque está el Centro de Justicia ahí, es un búfer de todas las personas que tienen que ir a control o que tienen que ir a su juicio".

No obstante, reconoció que existen obstáculos que podrían retrasar el proyecto.

“Santiago está dentro de la planificación, pero tiene sus bemoles. Hoy día hay algunos recursos interpuestos y yo lo que creo que eso se va a ir demorando y por mientras habrá que avanzar más rápidamente con ampliación, porque la ampliación tiene su fast track de recintos penitenciarios que ojalá estén fuera de los centros urbanos", aseveró.

Frente a ese escenario, el ministro planteó alternativas para continuar aumentando la capacidad del sistema penitenciario.

“Es viable un plan B no solo Rancagua, sino que el mismo Copiapó que parte ahora a hacer una segunda fase, en la quinta región nos urge un centro penitenciario de gran volumen no en la zona costera porque la salinidad efectivamente es un gran enemigo que deteriora las cárceles".

Finalmente, Arrau sostuvo que parte importante de la infraestructura penitenciaria del país requiere ser reemplazada por recintos modernos.

“Hay muchos recintos penitenciarios muy deteriorados (…) y esos recintos en el mediano y largo plazo hay que cerrarlos y reemplazarlos por centros más modernos y más grandes", finalizó.

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