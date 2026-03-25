Ministro Alvarado descarta “quiebra” del Estado y tensiona al Gobierno tras polémico mensaje por alza de bencinas

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la publicación divulgada este martes por la cuenta oficial del Gobierno en X donde se explicaban las razones de no aplicar el Mepco frente al alza de las bencinas. El posteo afirmaba que “nos dejaron sin plata. Un estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”.

Primero, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anoche en el Congreso se distanció del contenido de la publicación al afirmar que “jamás ocuparía una frase como esa para decir que el Estado de Chile está en quiebra. Lo que ocurre es que el Estado se encuentra en una situación deteriorada”.

Durante la mañana de este miércoles, en entrevista con Radio Infinita, Alvarado declaró que “tal como señaló el ministro Quiroz, estamos en una situación fiscal deteriorada, compleja, donde la caja fiscal, como nunca antes, se recibió prácticamente casi en cero, con 40 millones de dólares, y donde en el mes de enero el gobierno saliente tuvo que hacer uso de autorizaciones de crédito que se establecen en la Ley de Presupuesto para poder tener recursos para que el Estado pueda funcionar”.

Consultado el titular de Interior de si el Estado, efectivamente, está en quiebra, insistió en que “esa no es la situación. No, es un momento fiscal complejo, difícil. Pero el Estado es mucho más que una situación de caja puntual que tenemos que recuperar y trabajar para generar las instancias de crecimiento, para que ese crecimiento pueda recaudar más impuestos y ese impuesto pueda, de alguna u otra manera, poner recursos para el funcionamiento normal del Estado”.

“Yo estoy utilizando el mismo término ‘en quiebra’ que utilizó el ministro. Yo creo que es un término más coloquial, pero en definitiva es una situación fiscal severa, estrecha, compleja, que tenemos la obligación, como gobierno, de tratar de recuperar ingresos para poder seguir funcionando de la mejor manera posible, sin afectar programas sociales y a la población más vulnerable”, finalizó Claudio Alvarado.

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