Ministro Alvarado blinda rol del Segundo Piso y descarta recortes en programas sociales: “El Gobierno funciona bien”

Restando importancia a los cuestionamientos sobre la supuesta supremacía de los asesores presidenciales por encima de los secretarios de Estado, y abordando la controversia por la filtración de un documento de la Dipres, el jefe de gabinete enfrentó la contingencia. Al respecto, el titular de Interior afirmó: "Ningún Gobierno ha estado exento de interpretaciones sobre los roles del segundo piso".

Durante una conversación con T13 Radio, Alvarado detalló cómo operan las dinámicas internas en La Moneda. “Tenemos permanentemente instancias de comunicación, y en donde cada cual tiene claro un su rol. El Segundo Piso asesora al Presidente de la República, se preocupa de su agenda y de seguir alguna materia específica que le encarga el Presidente", puntualizó la autoridad.

En esa misma línea, argumentó que las funciones se entrelazan de manera armónica, ya que “el gabinete, en el Ministerio del Interior está radicada la coordinación con el resto de los colegas para sacar adelante las tareas de gobierno, y aquí se produce un complemento".

Para profundizar en este punto, el secretario de Estado añadió: “Muchas veces hay interpretaciones que se dan, ningún Gobierno que yo recuerde ha estado exento de interpretaciones sobre los roles del segundo piso. Y en ese sentido, para mí lo importante es que el Gobierno está en acción, está en terreno, está implementando paso a paso su programa y está avanzando en el Congreso, donde se pensaba que íbamos tener las mayores dificultades".

Al ser consultado específicamente por su desempeño personal, el ministro aseguró sentirse "muy cómodo con lo que estoy haciendo y es la forma en que estoy llevando la conducción del Ministerio del Interior. Algunos podrán decir, a lo mejor más visibilidad, yo tengo una forma de ser, una característica es que avanzo trabajando más que hablando, y, en ese sentido, me voy apoyando en los ministerios, vamos coordinando acciones, y lo que interesa es que los objetivos y los propósitos salgan adelante".

Frente a las exigencias de mayor protagonismo, el encargado de la seguridad pública fue enfático: “Para tranquilidad de todos ustedes y de lo que me comentan, yo le quiero decir que el rol político se ejerce como corresponde en un Gobierno, y eso lo tenemos clarísimo. Ahora, que algunos quieran de que subamos el nivel de esa conversación política, es legítimo, pero el rol se está ejerciendo como corresponde".

Asimismo, subrayó la efectividad de la actual administración indicando que “estamos haciendo la pega, y, indudablemente, que si los parlamentarios no hechos, la diligencia no hecha, quiere que el volumen de ese rol se active más, no hay ningún problema. Sí, aquí lo importante es que los resultados están a la vista y el gobierno funciona y funciona bien".

Otro de los temas abordados en el espacio radial fue el polémico documento visado por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Sobre este texto, Alvarado descartó tajantemente que contenga instrucciones para disminuir los recursos destinados a programas sociales.

Cuestionando la postura de sus detractores políticos, el ministro aseveró: “Se amplifica una situación que no es tal, porque ahora veo a la oposición diciendo ‘van a cortar y van a terminar los beneficios sociales. Este gobierno no tiene ninguna sensibilidad. El Presidente no va a cumplir con lo que nos dijo”.

Acto seguido, lanzó un desafío directo a sus críticos: “Yo le pregunto a la oposición, demuéstrenme a qué persona actualmente se le ha quitado un beneficio social que legítimamente lo tiene adquirido”.

Para cerrar su intervención, el jefe de gabinete ejemplificó con las recientes actividades del mandatario en terreno. “Que me digan a quiénes. El Presidente está haciendo ejercicios de contacto con la ciudadanía. Lleva dos post oficios, uno en la sexta región, anoche en Coyhaique: nadie ha reclamado que se le ha quitado un beneficio. Entonces pongámonos serios y no generemos la expectativa”, concluyó.

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