Ministro Alvarado acusa "acción dilatoria" de la oposición ante 1.500 indicaciones: "Las urgencias hay que cumplirlas"

Un enfático llamado a abordar el debate legislativo "con seriedad" formuló el titular del Ministerio del Interior, Claudio Alvarado. Esto, luego de apuntar a "una acción dilatoria" impulsada por un sector de los congresistas de oposición, quienes adelantaron la presentación de un "tsunami" de enmiendas para frenar el avance de la denominada megarreforma.

Durante una conversación con Radio Pauta, el jefe de gabinete tildó de "extraña" la postura adoptada por ciertos legisladores contrarios al Gobierno. Al respecto, el secretario de Estado argumentó: "Es extraña porque un proyecto que tiene cuarenta y tantos artículos, y que se le presenten 1.500 indicaciones, a mí la lógica me dice que algún problema hay".

Profundizando en su crítica, la autoridad política añadió: "Aquí hay una acción deliberada, dilatoria. (…) Gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto. (…) Si están tan activos los parlamentarios que no pueden dejar las indicaciones y después ignorarlas, bueno, que las vayan a defender y si hay que estar día y noche trabajando que lo hagan".

En la misma línea, el representante del Ejecutivo sostuvo una hipótesis sobre el contenido de estas modificaciones, señalando que "me atrevería a apostar que gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto (...) son indicaciones de forma o para hacer presente un punto que todo el mundo sabe".

El objetivo central de esta maniobra opositora, según la perspectiva del secretario de Estado, radicaría en lograr que "los plazos que tiene establecido el Gobierno, con las urgencias del proyecto, se vayan prolongando".

Frente a este escenario, Alvarado fue categórico al confirmar que los tiempos de tramitación no sufrirán alteraciones. "Las urgencias hay que cumplirlas. Si está este número de indicaciones, el presidente de la comisión tendrá que citar las veces y las oportunidades que correspondan para cumplir ese plazo que tiene", sentenció.

Otro de los temas abordados durante el espacio radial fue la convocatoria a movilizaciones promovida por la diputada del Partido Comunista (PC), Lorena Pizarro, situación por la cual se le pidió su opinión al ministro del Interior.

Sobre este punto, el jefe de gabinete expresó su rechazo: "Es triste escuchar ese tipo de declaraciones. (…) Cuando el Congreso toma una decisión y si a alguien no le gusta, no está aceptando las reglas de la democracia y si quieren revertir lo que hace el Congreso por la vía de la presión de la calle estamos en otro estamento y eso significa desconocer las reglas de la democracia".

Complementando su postura frente a los dichos de la parlamentaria, advirtió que "claramente en su declaración está insinuando que hay que buscar otro tipo de acciones para que la calle presione para que esas medidas no se concreten o se reviertan y eso es inaceptable".

El espacio también sirvió para que Alvarado entregara un férreo respaldo a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. En ese contexto, descartó de plano que la indagatoria iniciada por la Contraloría en su contra —a raíz de la desvinculación de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña— vaya a generar repercusiones mayores.

Minimizando el impacto del sumario administrativo, el ministro aseguró: "Cuando hay materias de estas características, desvían el foco desde lo principal. Que sea algo tan fuerte como para que signifique la salida de una ministra, no lo creo".

Finalmente, al evaluar el desempeño de Steinert en su cartera, concluyó que "aquí no se trata de tener un anillado con el diseño de las políticas en materia de seguridad, aquí lo que interesa es que las cosas se hagan".

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