Ministra vocera de Gobierno se refiere a dichos de Artés contra Kast: “Debe hacerse cargo de sus palabras”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones emitidas por el candidato presidencial del Partido Comunista (Acción Proletaria), Eduardo Artés, quien afirmó que “la calle y la izquierda no lo dejará gobernar”, en referencia al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con Radio Pauta, Artés señaló temprano que “la calle no lo dejará gobernar y nosotros no lo vamos a dejar, la izquierda no lo vamos a dejar, sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno de Kast”.

Frente a estas declaraciones, la ministra Vallejo enfatizó que es el propio candidato quien debe asumir las consecuencias de sus palabras: “En primer lugar, es el candidato el que tiene que hacerse cargo de sus declaraciones y del impacto que tienen estas ¿no? Siendo un candidato presidencial que apuesta a la Presidencia de la República”.

La autoridad reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el respeto institucional y el orden democrático: “Para nosotros como gobierno el valor de la democracia está en primer orden y eso implica respetar su ordenamiento jurídico, sus instituciones, el Estado de derecho, y eso pasa, obviamente, también por los propios candidatos y candidatas presidenciales”.

Vallejo subrayó que participar en el proceso electoral exige un mínimo de respeto por las reglas democráticas, independientemente de las transformaciones que se busquen: “Es importante que cuando se participa en este, como dicen, juego democrático, se participa en el sistema electoral, se aspira al parlamento, independientemente de los cambios y transformaciones que hay que hacer en nuestro país para profundizar en democracia, para profundizar en derechos humanos, haya un mínimo de respeto a su institucionalidad y eso es clave y es la posición que ha fijado el gobierno en la cual puedo reiterar a propósito estos dichos”.

