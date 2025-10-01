Vocera de Gobierno por alusión de Presidente Boric a Kast en cadena nacional: “Es totalmente pertinente”

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, defendió la alusión que el Presidente Gabriel Boric realizó, en la cadena nacional en que dio a conocer el Presupuesto de la Nación 2026, al candidato José Antonio Kast al asegurar que “es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU (Pensión Garantizada Universal)”.

“Cuando en este debate se instala esta idea de recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, sin decir cómo, es una promesa sin plan. Y una promesa sin plan es una promesa vacía que puede tender a confundir o poner en riesgo cuestiones que son de gasto muy importantes”, comentó Vallejo en entrevista con Radio Cooperativa.

La ministra vocera aseguró que “lo que hace el Presidente es totalmente pertinente. No es atacar a una persona, es debatir en torno a una idea que se presenta en el contexto de un debate de una ley muy importante y que no tiene asidero en cómo se maneja la Ley de Presupuestos”.

“Y eso justificaría, entonces, entrar en la campaña porque, le insisto, se trata de irresponsable la propuesta del candidato republicano y él de inmediato responde. O sea, se le abre un flanco de prescindencia evidente (al Presidente)”, agregó Vallejo en referencia a la respuesta que Kast hizo horas después por la red social X.

Consultada por la pertinencia de la crítica presidencial, la portavoz del Ejecutivo señaló: “Es que es inevitable que estas propuestas que surgen en contexto electoral no contaminen una discusión que es de ahora y que es de nuestro gobierno, que es la Ley de Presupuestos”.

En ese sentido, apuntó que “lo refuerza el Presidente es llamar a un debate serio y responsable en el uso de los recursos de todos los chilenos, los recursos fiscales, porque sigue habiendo necesidades muy importantes en nuestra población que hay que cubrir. Entonces, eso yo creo que justifica totalmente la alusión a este debate que hace el Presidente”.

PURANOTICIA