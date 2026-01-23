Ministra Vallejo y emergencias forestales: "El Estado hoy está mucho más preparado"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, aplaudió la aprobación del reajuste al sector público y puso como ejemplo que varios de las personas que se encuentran actualmente combatiendo los incendios en el sur pertenecen a esa categoría.

“Ya se aprobó el Reajuste al Sector Público, por fin, fue una buena noticia incluso pensando en aquellos funcionarios que están trabajando en el combate de los incendios", aseguró la vocera en entrevista con Radio Futuro.

"Recordemos que de ahí están los funcionarios de la Conaf, son funcionarios públicos, aquellos que dan la vida por nuestro país en estos momentos, también merecen su reajuste como cualquier otro funcionario público”, agrego.

Como respuesta a los temores de la contralora Dorothy Pérez sobre el impacto fiscal que está generando la emergencia de los incendios y de cómo esta podría afectar la viabilidad financiera de la Ley de Reajuste del Sector, Vallejo explicó que “tenemos nosotros como Estado, la posibilidad de activar los fondos nacionales de reconstrucción mediante decreto exento".

Y agregó que "eso además tiene un comité asesor del fondo de reconstrucción, que depende del ministerio de Hacienda, y esto se organiza en la línea de permitir donaciones de privados para justamente potenciar lo que son los proyectos de reconstrucción”.

“O sea, pueden recibir aporte privado en dinero o en especies durante alrededor de dos años, y ustedes saben que, por la ley de donación, además, todas las personas que donen o empresas o particulares que donen pueden producir beneficios tributarios", complementó la ministra.

Y añadió que "todo lo que además son los fondos como de emergencia, en los que trabaja particularmente Senapred, con los cuales se financian las viviendas de emergencia, las frazadas, el agua, la alimentación, eso también tiene un recurso aparte que está reservado para estas estos casos de emergencia".

"Para el combate de los incendios, por ejemplo, esa es otra línea, nosotros hemos aumentado también los recursos para todo el trabajo de prevención de incendios forestales y de combate de incendios forestales, e incluso Bomberos y Conaf han destacado también los aumentos, particularmente también el Senapred, porque pasamos de alrededor de 60 mil millones a más de170 mil millones de recursos que se están destinando y se han destinado al aumentar las brigadas, junto con obviamente la cantidad de brigadistas, las aeronaves a disposición del combate al fuego, entre otras cosas", agregó.

Y advirtió que "yo separaría un poco las aguas y nuestro Estado hoy día está mucho más preparado. Por cierto, que siempre hay que reforzarlo, porque la magnitud de los eventos que hemos estado teniendo son cada vez mayores, pero el esfuerzo que ha hecho el Presidente Gabriel Boric por aumentar los recursos para la emergencia ha sido significativo respecto a cómo era anteriormente".

Consultada sobre la crisis de los partidos oficialistas Vallejo destacó que "lo que hemos logrado en beneficio de nuestros compatriotas ha sido gracias a la unidad del sector. Cuando el progresismo está unido, logra cosas que son concretas”.

Y agregó que "la unidad del mundo progresista se requiere incluso cuando no se es gobierno. Se requiere para articular la defensa de los derechos conquistados. Se requiere para ir a los lugares donde todavía el progresismo no ha llegado".

Además, señaló que “lo que importa es que al final se encuentren las instancias y los espacios de una unidad más amplia en el mundo progresista”.

