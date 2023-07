Ministra Vallejo tras descargos de diputada Perez: "La justicia tiene que investigar"

En relación a las recientes declaraciones de la diputada Catalina Pérez, quien presentó sus descargos a través de un comunicado difundido en redes sociales, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se pronunció esta mañana.



"Creo que ella, como todo ser humano y persona en este país, tiene derecho a la defensa y a los juicios que se puedan generar en el espacio público", manifestó Vallejo en una conversación con Mega.



Sin embargo, la ministra enfatizó que no le corresponde como vocera de gobierno referirse a los problemas que puedan surgir dentro de los partidos políticos.



Asimismo, reiteró que desde un principio, el gobierno calificó la polémica entre la diputada Pérez y la fundación Democracia Viva como un descriterio político.



"Un seremi que autoriza, a través de convenios de transferencia, recursos por esa magnitud, a una fundación que está dirigida por una persona que tiene relación personal con una parlamentaria del mismo partido. Los pocos años de experiencia en el área. A todas luces, era evidente que eso como mínimo se veía muy mal... Fue un descriterio político importante", afirmó.



Vallejo agregó que la diputada Pérez no valoró adecuadamente las implicancias del convenio de transferencia y señaló que el gobierno ha recibido un golpe duro debido a estos convenios irregulares, lo que ha generado indignación y la necesidad de tomar medidas concretas.



"Para el Gobierno ha sido un golpe muy duro, porque indigna, porque implica obviamente trabajos adicionales que hay que asumir desde el Gobierno para que pasemos de la indignación a la acción, a tomar medidas cuando se nos levantan las alertas o identificamos casos por ABC motivo... o porque las mismas autoridades detectamos irregularidades", explicó la ministra.



Sin embargo, Vallejo advirtió que no se puede generalizar y hacer pagar justos por pecadores, y recordó que el presidente Gabriel Boric ha exigido responsabilidades y ha dado señales claras de que se investigará a fondo y se tomarán medidas para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.



"El Presidente Gabriel Boric ha sido claro en exigir responsabilidades, acotando que cuando él se entera de esto fue un momento de mucha indignación, pero no tenemos derecho a quedarnos solo en eso. Él ha solicitado lo que ustedes saben y ha dado las señales que todos conocemos, no solo de establecer las responsabilidades políticas, sino que también la instrucción de 'miremos todo' y asegurémonos de que esto no siga pasando", concluyó Vallejo.

