Ministra Vallejo responde a Matthei tras declaraciones sobre Ley de Presupuesto: "Hay que cuidar el tono y evitaría amenazas"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien aseguró que “no se va a tramitar ninguna Ley de Presupuesto si no se transparentan” las finanzas públicas.

“Que el contexto electoral no enlode el debate sobre la ley más importante que discute año a año el Congreso Nacional, que es la Ley de Presupuesto, donde se fijan las prioridades de gasto para salud, educación, seguridad, trabajo, vivienda, etc”, indicó.

Vallejo señaló que es una ley que “se discute, sobre todo hoy día y bajo el Estado de Derecho chileno, con alto estándar”.

“Hay cosas que se han dicho que son erróneas, que ya aclaró el propio ministro de Hacienda, como este supuesto préstamo que hace el Banco Estado con el Ministerio de Vivienda, que no es tal, que se confunde con otra herramienta que no creó este gobierno, sino que fue creada en 2011 y una serie de afirmaciones que son erróneas”, añadió.

En esta línea, sostuvo que “más allá de las legítimas inquietudes que se puedan tener, hay que cuidar el tono en esta conversación y evitaría las amenazas, porque estamos hablando, insisto, de la ley más importante que debate el Congreso Nacional, y que cuando se presenta es en total transparencia”.

“Nuestro país, además, es un país serio, que en este gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo para disminuir el crecimiento de la deuda porque tenía un crecimiento de la deuda exponencial muy grande, que venía de arrastre lamentablemente, y el esfuerzo ha sido justamente la responsabilidad fiscal”, subrayó.

