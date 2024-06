Ministra Vallejo respalda a Boric y niega persecución política en el caso Jadue

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien descartó la existencia de persecución política en el caso de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, actualmente en prisión preventiva en el anexo Penitenciario Capitán Yáber. Jadue está imputado por los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la investigación de las operaciones de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

En una entrevista con CNN Radio, el Presidente Boric comentó sobre el uso de la prisión preventiva en los últimos años, sin referirse directamente al caso de Jadue. "Creo que las instituciones en Chile funcionan y que no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país", afirmó el Mandatario.

Durante la ceremonia de promulgación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, Vallejo reiteró que la opinión del Presidente Boric es la postura oficial del gobierno. "Sí, absolutamente, esa es la opinión del Ejecutivo, porque no hay ningún antecedente que diga lo contrario", respondió Vallejo ante las acusaciones de persecución política contra el alcalde comunista.

La ministra reconoció que pueden existir opiniones políticas sobre el uso de la prisión preventiva, especialmente cuando se trata de alcaldes en ejercicio o exalcaldes enfrentando diversos cargos. Sin embargo, enfatizó que las instituciones están operando correctamente, tomando medidas cautelares basadas en los antecedentes disponibles y continuando con las investigaciones para determinar la existencia de delitos y la responsabilidad penal.

"Todos opinamos en política y las propias medidas cautelares muchas veces son opinables, si son proporcionadas o no son proporcionadas, eso es legítimo en una democracia", explicó Vallejo. No obstante, destacó la importancia de la separación de poderes y subrayó que el Ejecutivo no interviene ni busca influir en las decisiones de otros poderes del Estado.

"Reforzamos lo que ha dicho el Presidente, lo que ha dicho el Ministro de Justicia, lo que ha dicho el Ministro del Interior: las instituciones están funcionando y esperamos que todos los casos que se están investigando avancen de la manera más rigurosa posible para darle garantías a la ciudadanía", concluyó la ministra.

PURANOTICIA