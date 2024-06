Ministra Vallejo por paneles solares argentinos en territorio nacional: “Trasgredir las fronteras no lo podemos permitir”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes a la controversia generada por los paneles solares de una base militar argentina que cruzan hacia territorio chileno, en el Cabo del Espíritu Santo, Tierra del Fuego.

En este sentido, el Presidente Gabriel Boric anunció desde Europa que, si bien recibieron las disculpas por parte de la Cancillería argentina, insistió que “las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad, o lo vamos a hacer nosotros”.

En entrevista con CNN Chile Radio, Vallejo señaló que “hay una explicación legítima de Argentina sobre que fue un error, que es parte de la base militar que tiene que ver con los paneles solares, que se pasan tres metros, pero los temas de soberanía territorial son delicados".

“Por lo tanto, independientemente de la excusa, uno esperaría que este error se repare a la brevedad, como lo señaló el Presidente. Y si no vemos esa acción, efectivamente estamos en todo nuestro derecho a hacerlo nosotros mismos, como país”, agregó la vocera.

“Tenemos una frontera enorme que compartimos, relaciones comerciales, nuestros habitantes chilenos con argentinos. Imagínense la Patagonia. Hay una relación muy fluida con nuestros pares argentinos y eso ha sido siempre, pero el trasgredir las fronteras es algo que nosotros no podemos permitir”, dijo Vallejo.

“Esto no es solamente simbólico, es un tema complejo porque estamos hablando, insisto, de una base militar. Más allá de la excusa, se tendría que analizar cómo es posible que, en la proyección, en la construcción de una base militar no se haya medido hasta dónde llega el límite de Argentina y en dónde se empieza a transgredir el territorio del país vecino, pero ok, hubo un error, un error a nuestro modo de ver preocupante y, por lo tanto, necesitamos restablecer los límites que nos hemos dado en las fronteras”, explicó la vocera.



“Nosotros esperaríamos que lo hagan ellos, rápidamente, o si no lo podemos hacer nosotros, porque estamos dentro de nuestro territorio. Y esto corre para cualquier otro tipo de definiciones o decisiones. El respeto de los límites soberanos que nos hemos fijado es clave de una buena convivencia", añadió.

"Nosotros no lo estamos escalando más, porque aquí mantenemos todavía una buena relación con el país vecino. No es una acción que implique una declaración o una acción más hostil, para nada. En las relaciones diplomáticas tenemos distintos niveles, esto creemos que se puede resolver fácilmente, pero hay que ser claros y tajantes porque cuando se trata del territorio propio, de nuestra soberanía, hay que ser de una sola línea”, cerró la vocera.

PURANOTICIA