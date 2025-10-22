Ministra Vallejo por mal cálculo de las tarifas en las cuentas de la luz: “Cualquier cobro injusto se debe devolver, sea cual sea este monto”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó, respecto al mal cálculo de las tarifas en las cuentas de la luz que “cualquier cobro injustificado, cualquier cobro injusto, se tiene que devolver, sea cual sea este monto”.

“Sea un peso, diez pesos, si fue cobrado de manera injusta o inadecuada, eso se le tiene que devolver a las personas”, aseguró la ministra en entrevista con Radio Infinita.

Y agregó que “esto es muy delicado, porque hemos tenido una especial preocupación por el costo de la vida de las personas (...) y por eso el biministro de Energía se ha concentrado todos los días, sin parar, en ir a resolver este problema por mandato del presidente”.

Camila Vallejo ahondó en que “en paralelo al proceso de devolución acordado con la empresa Transelec, va a igual correr una auditoría, porque lo que no queremos que suceda es que se ejecuta la devolución del monto que ha señalado la empresa privada, Transelec, y luego no enteramos de que fue un monto mayor”.

La vocera se refirió, además, a la posible acusación constitucional contra Pardow: “Yo creo que es importante para la ciudadanía decir que las acusaciones constitucionales tienen como objeto sacar ministros y hacer valer responsabilidades políticas, y eso ya sucedió”.

“Siempre sabemos que esto es parte de las facultades de los parlamentarios, no es primera vez, no es nada nuevo el que se denuncie en acusaciones constitucionales”, añadió y enfatizó que “una acusación constitucional no solamente no tiene mérito, sino que va a ser un tremendo distractor para la tarea fundamental que tenemos que es sacar legislaciones adecuadas pensando en las necesidades aún presentes de las personas”.

PURANOTICIA