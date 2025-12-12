Ministra Vallejo pide al comando de Kast aclarar recortes en gasto social en eventual gobierno

La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, llamó al comando de José Antonio Kast a transparentar los recortes en gasto social en su eventual gobierno, después de que el vocero del candidato republicano, Rodolfo Carter, declinara entregar detalles al respecto, porque "nos paralizan el país al día siguiente, vamos a tener la calle incendiada".

En una actividad con otras autoridades con motivo de las elecciones del domingo, la ministra pidió que "por respeto a nuestros compatriotas, haya transparencia e información en lo que van a ser las acciones o la implementación de compromiso o propuestas que tengan las candidaturas".

"Si hay ocultamiento de información, si hay poca transparencia, al final no estamos cuidando debidamente nuestra democracia, en el sentido de que no estamos cuidando debidamente el derecho de nuestros compatriotas a estar plenamente informados y plenamente conscientes de lo que va a justificar o motivar su voto", añadió.

"Insisto en ese sentido, bajo un principio democrático, de transparencia y de resguardo del derecho a la información de nuestros ciudadanos y ciudadanas, lo que corresponde es que tanto los candidatos como sus colaboradores informen a las acciones con total transparencia cuáles van a ser sus acciones una vez llegado a al poder, si es que así obviamente lo determina la ciudadanía", agregó.

Además, señaló que "ha habido una especie de relato, discurso sistemático, más allá de lo que ha dicho el candidato, de que Chile se cae a pedazos y es una falta de respeto para el país. Este país lo hemos levantado todos y todas, el país se ha ido normalizando, el país está creciendo".

PURANOTICIA