Ministra Vallejo lamentó "muchas falsedades" de Comisión Asesora contra la Desinformación

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la Comisión Asesora contra la Desinformación, afirmando que se han dicho "muchas falsedades" en torno a la instancia y que el presunto control de medios que ejercería "es el fantasma que se trata de construir para evitar que se debata".



Fue el pasado 20 de junio cuando se publicó el decreto en el Diario Oficial que consignó que la comisión tendrá como objetivo asesorar al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales, y hará recomendaciones sobre políticas públicas.



Al respecto, Vallejo explicó este sábado en entrevista con Meganoticias que "esta comisión no es permanente, no es crear una institución, sino que es una comisión transitoria y asesora", y que "no es vinculante".



"Es muy llamativo que se hayan construido muchas falsedades entorno a esta comisión. Se ha dicho que se va a imponer lo que es verdad y lo que es mentira, que es casi como crear un "Ministerio de la Verdad", y eso no es lo que está en el decreto de esta comisión", sumó.



En la misma línea, la secretaria de Estado sostuvo que la instancia buscará "ponerse en las preguntas de cómo está afectando (el tema de la desinformación) en nuestro país y en el mundo, como poder a lo mejor enfrentarlo con la alfabetización digital y con las regulaciones de las plataformas, etc.".



"No tiene que ver con el ejercicio de los periodistas, ni de la televisión, ni de las radios, no, esto es un problema que estamos viviendo particularmente en las plataformas digitales, en redes sociales", añadió.



La titular de la Segegob afirmó que "el problema es cómo se esparce información que no está basada en la evidencia y cómo eso afecta a la sociedad. Por ejemplo, lo que hemos visto en la pandemia con las vacunas".

PURANOTICIA