Ministra Vallejo descarta sumarse a la campaña de Jara: "Mi tarea ahora es seguir siendo vocera de Gobierno"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, retomó sus funciones este miércoles tras cumplir con su postnatal y descartó sumarse a la campaña de la candidata presidencial Jeannette Jara.

“Vuelvo como me comprometí con el Presidente, estoy de vuelta con harta energía, con harta convicción”, señaló en su llegada a La Moneda.

Sobre la opción de irse a trabajar a la campaña presidencial de Jeannette Jara, la secretaria de Estado fue enfática: “No me voy a ninguna parte, en diciembre me comprometí de que iba y volvía, estoy de vuelta como comprometí, como lo solicitó el Presidente y, por lo tanto, mi tarea ahora es seguir siendo ministra vocera de Gobierno”.

En ese sentido, reafirmó la presindencia del Ejecutivo en las elecciones, pese a reconocer cuál es su opción de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

“Nosotros hemos sido y seguiremos siendo muy respetuosos de la presindencia y eso no obsta que tengamos opiniones políticas y personales. Yo me quedo con lo que dijo el Presidente, ustedes saben también cuál es mi opción personal, pero en esto quiero centrarme sobre todo el día de hoy, en lo importante del regreso, tengo una agenda de trabajo, de reuniones con la ministra Aisén (Etcheverry), a quien le voy a agradecer en persona toda su labor”, concluyó.

El regreso de Vallejo se produce en un escenario político tenso, ya que la oposición -particularmente diputados de RN y UDI, como Miguel Mellado y Felipe Donoso- pusieron en duda la conveniencia de su reintegración en plena campaña presidencial.

Según señalan, el vínculo de la ministra con la candidata oficialista Jeannette Jara, ambas militantes del Partido Comunista, podría “contaminar el ambiente político”.

