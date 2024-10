Ministra Vallejo descarta que balotaje de gobernadores en la región Metropolitana opere como un "plebiscito al Gobierno"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó la idea de que el balotaje entre el candidato oficialista para la Gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el representante de Chile Vamos, Francisco Orrego, sea interpretado como una evaluación del actual Gobierno.

Este planteamiento ha sido impulsado por analistas y miembros de la oposición en el contexto de la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de noviembre. En preparación para este balotaje, ambos candidatos han iniciado actividades de campaña, incluyendo encuentros este lunes con autoridades recién electas de sus respectivos bloques políticos.

Según declaró a 24 Horas de TVN, “transformar cada elección en un plebiscito al gobierno ya es un poco trillado. Hemos vivido muchas elecciones y todas tratan de encuadrar como un plebiscito; eso no funciona así”.

“Para la evaluación que hace cada persona en el momento de votar concurren muchos factores, del tipo de liderazgo que se presentan, de los proyectos que presentan, de la experiencia que presentan o han tenido en los territorios, etc”, sostuvo.

“Puede que haya una intención de la oposición de hacer eso, pero recordemos también que la oposición y la derecha chilena ha gobernado ya dos veces también en nuestro país y, por lo tanto, también la ciudadanía tiene que recoger esa experiencia, cómo ha sido para el país aquello”, añadió.

"Luego evaluar, particularmente en el caso de los gobiernos regionales, cuáles son las propuestas que se presentan para gobernar, el resto es como repetir la misma receta que no funciona y no aplica y que se ha querido poner en el centro en cada una de las elecciones y ya hemos visto la experiencia y la realidad que, insisto, no opera y no funciona necesariamente así”, insistió la vocera.

Respecto al avance de la oposición en las elecciones del fin de semana, la ministra indicó que “más que ir a lo particular, es evidente que tanto el sector de la derecha tuvo derrotas emblemáticas como el caso de Las Condes, o Puente Alto y también en el caso del mundo progresista hubo pérdidas de municipios como avances en otros. Por eso era tan importante lo que decía anteriormente, el análisis que nosotros hacemos del gobierno es que hay como una especie de reequilibrio”.

Consultada por la derrota de Irací Hassler (PC) en Santiago, Camila Vallejo sostuvo que “eso es algo que tienen que explicar los que participaron en la campaña. Todos sabemos que Santiago, desde no sé qué años ha mantenido, nunca se ha reelegido una autoría en 24 años. Era un precedente histórico el que nunca se reeligió una autoría o siempre menos más de 24 años, pero es un análisis más profundo que le corresponderá o a los analistas o a los partidos”.

