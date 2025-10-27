Ministra Vallejo descarta indulto a Hernández Norambuena: "No está contemplado avanzar en algo de esas características"

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, descartó que el Gobierno esté pensando indultar al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena (67), quien cumple condena por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

En el debate presidencial del domingo se tocó el tema e, incluso, la abanderada oficialista, Jeannette Jara se desmarcó de su partido al asegurar que veía “bastante difícil” un posible indulto.

“No vi el debate”, partió comentando la secretaria de Estado aunque aseguró que en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric “no tenemos contemplado ningún indulto de esas características”.

Y remarcó que aunque en el Ejecutivo no han recibido una solicitud al respecto para una posible evaluación del beneficio a Hernández Norambuena -conocido como “comandante Ramiro”-, “no está contemplado avanzar en algo de esas características”.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, también se refirió al tema y negó que la solicitud de un beneficio de estas características a Hernández Norambuena haya sido solicitada de manera formal o institucional por su tienda.

Aseguró que “la dirección del Partido, en ninguna condición”, ha planteado una exigencia de esa naturaleza.

“Por eso me llamó profundamente la atención (la discusión del tema en el debate del domingo), de asociar algo que no es la opinión que haya entregado formalmente ni institucionalmente el partido. En absoluto hay ningún ruido interno, ese es un tema que se está tratando de instalar, a ver si logramos distraer la atención del tema de fondo”, señaló.

“Hernández Norambuena tiene mucho rato procesado y si hubiéramos tenido una posición la habríamos dado hace mucho rato, y eso no es lo que ha ocurrido”, cerró.

Este lunes se conoció, además, que Mauricio Hernández Norambuena ya se encuentra de vuelta en la cárcel de Rancagua, tras haber sido trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad.

El pasado 25 de junio, Gendarmería ejecutó el traslado del “comandante Ramiro”, desde la cárcel de Rancagua hasta el Hospital Penitenciario del C.D.P. Santiago Sur, en la región Metropolitana, para realizarle una serie de exámenes en atención a su estado de salud.

Y a fines de agosto, en vez de retornar a la capital de O’Higgins como se tenía previsto, fue trasladado al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).

Esto, en medio de llamados a analizar la posibilidad de un indulto, como el hecho por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Asimismo, desde su círculo presionaban por un pronto retorno al penal de Rancagua, donde el imputado tendría mayores beneficios.

Este regreso se habría realizado en completa reserva a mediados del mes de septiembre.

