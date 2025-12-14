Click acá para ir directamente al contenido
Ministra Vallejo calificó de "grave" los llamados a votar por Kast en App de Lipigas: "Se trata del uso de datos personales"

Tras emitir su voto en La Reina, la secretaria de Estado expresó que "es un hecho grave, no es simplemente una 'paloma' mal puesta en la vía pública".

Domingo 14 de diciembre de 2025 14:39
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como un hecho grave la difusión de llamados a votar por José Antonio Kast en una aplicación de la distribuidora de gas domiciliario Lipigas.

Tras emitir su voto en La Reina, la secretaria de Estado expresó que "es un hecho grave, no es simplemente una 'paloma' mal puesta en la vía pública, se trata del uso de datos personales".

Añadió que el caso debe ser investigado por el Servel y por la propia empresa, que declaró haber sido hackeada.

“Nos imaginamos que tiene que iniciar las acciones legales correspondientes. Hacerlo fuera del período electoral incumple la ley. Eso ya es grave, pero cuando se usan los datos personales para incumplir la ley, eso le suma una gravedad”, dijo.

También llamó a la ciudadanía a participar de manera informada “y poder definir los destinos de nuestro país los próximos cuatro años”.

