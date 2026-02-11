Ministra Vallejo afirma que el Gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presión del PC

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que el Gobierno está evaluando enviar ayuda humanitaria a Cuba, tal como lo había solicitado el Partido Comunista (PC) debido a la grave crisis energética que vive la isla debido al bloqueo de Estados Unidos.

"Cuando nos afectó el terremoto y el tsunami del 2010, Cuba dispuso de un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria", aseguró la autoridad en radio ADN.

Vallejo señaló que "el Gobierno siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado, por situaciones de guerra, de invasiones, o incluso, en este caso, de bloqueos económicos que afectan, al final, no al sistema político, a quién dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que, finalmente, a las personas, y en eso hay siempre una evaluación".

"México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda", agregó.

En la entrevista, la vocera de Gobierno comentó también el entrampamiento del proyecto de sala cuna universal y emplazó al Presidente electo, José Antonio Kast: “Nosotros entendemos que a la Oficina del Presidente Electo no le gusta el proyecto, que no quiere que se avance, pero la gran mayoría de los senadores de la oposición, de la derecha, estaban arriba de este entendimiento”, dijo.

Vallejo agregó que el proyecto de sala cuna “no se dejó para último minuto y si hubieran ellos necesitado más tiempo, el presidente de la comisión (de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza) no se hubiera ido de vacaciones, sino que hubiera citado a la comisión y hubiera trabajado, para justamente ver en la comisión las indicaciones que se estaban proponiendo del Ejecutivo, para que las analizaran y vieran si es que realmente recogía, por ejemplo, las observaciones que hacía la oposición".

Y que “esto de buscar otra excusa más, es totalmente a lugar, o sea no es creíble, ya todos los hechos dan cuenta de que aquí hubo un esfuerzo transversal y por lo tanto lo único que esperamos es que se dejen los gallitos políticos y que esta primera semana de marzo, donde se retoma la labor legislativa, podamos avanzar en un entendimiento para sacar adelante este proyecto que miles de mujeres están esperando de verdad, que es muy urgente e importante”.

