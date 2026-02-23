Ministra Vallejo acusa “intencionalidad política” en críticas por bono de Presidente Boric

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, acusó una intencionalidad política en las críticas que ha recibido el Presidente Gabriel Boric tras conocerse que recibe un bono por cumplimiento de metas, el que aumentó su sueldo de $7.000.000 a $10.000.000.

"A mí lo que me llama profundamente la atención es que se haga una polémica artificial sobre los Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que están vigentes en Chile desde 1998. Nunca existió una preocupación sobre los PMG del expresidente Sebastián Piñera, ni la expresidenta Michelle Bachelet, ni el expresidente Ricardo Lagos, ni ningún presidente. Pero justo ahora se presenta como escandaloso el PMG porque se le entregó al presidente Gabriel Boric", aseguró la ministra en punto de prensa.

Vallejo señaló que "yo veo una intencionalidad política, es evidente. Y por respeto a la información, la integridad informativa es cuestión de ver la ley, ¿o será que algunos desconocían la ley? Pecaron de ignorancia o quisieron omitir abiertamente la legislación, para instalar la idea que el Presidente se subió el sueldo. No hay nada más falso que eso, y no porque lo diga yo o lo diga alguna autoridad de gobierno, es cosa de revisar la legislación".

Y comentó que "entonces, a mí me preocupa cómo finalmente se construye el debate político, democrático en nuestro país, ¿en base a tergiversaciones, en base a desinformación, en base a fake news? Así no se respeta la democracia".

“Podemos tener diferencias, pero no cabe en ninguna circunstancia tergiversar la realidad, omitir arbitrariamente la legislación para instalar la idea de que aquí hay un uso o un aprovechamiento en la fijación de las remuneraciones”, agregó

Y comentó que “además omite que el Presidente Gabriel Boric es el presidente que menor remuneraciones ha recibido, menor que el Presidente Sebastián Piñera, y va a ser menor que el futuro presidente José Antonio Kast, que va a recibir una remuneración mucho mayor que la del presidente Gabriel Boric.

“¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué hay intención de omitir esa información y poner solo foco en el presidente Gabriel Boric?”, consultó.

Vallejó argumentó que “queremos construir una ciudadanía crítica. Y la capacidad de reflexionar críticamente en torno a cómo se da el debate implica también rigurosidad buscar la información, chequear, no dejarse engañar, no dejarse manipular, por lo que se instala lamentablemente a través de redes sociales”

La vocera enfatizó en que “todos compiten por el clickbait, por tener más me gusta, por ver cómo se pega más fuertemente en el debate público, seamos responsables, contribuyamos todo a una ciudadanía crítica, y una ciudadanía informada implica necesariamente ponerle sobre la mesa información precisa y rigurosa, no solamente titulares o cuñas al paso".

