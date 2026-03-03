Ministra Vallejo acusa a Kast de exigir “retractación” a Boric y llama a un cambio de mando sin tensiones

Desde La Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, encabezó una vocería para referirse al conflicto que tensionó el proceso de traspaso con el presidente electo, José Antonio Kast. La autoridad abordó tanto el anuncio del futuro Mandatario -quien dio por cerrado el proceso y comunicó la creación de una fuerza de tarea administrativa- como las razones que detonaron el quiebre.

En primer término, Vallejo lamentó la decisión y llamó a encauzar el diálogo en la recta final hacia el cambio de mando. "Se vienen pocos días más el cambio de mando propiamente tal y nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, como ha sido además su trayectoria, espera que esta instancia sea una instancia respetuosa, sea una instancia sin tensiones, que sea una instancia como tantas otras republicanas donde prime por sobre todas las cosas la democracia de nuestro país y evidentemente la dignidad en este resguardo de todos los chilenos y chilenas".

Respecto del equipo especial que recopilará antecedentes desde el Consejo para la Transparencia, la Contraloría y otros organismos, Vallejo sostuvo que "es algo que el presidente electo ya había anunciado en otra oportunidad, no algo que conocemos hoy día y que evidentemente está en el marco de sus facultades y toda la auditoría que haya que hacer. Es parte del funcionamiento del Estado la realización de auditorías internas y, por lo tanto, la verdad es que se hagan las auditorías que sean necesarias".

La ministra también cuestionó los reproches a las reuniones bilaterales previas, afirmando que "si hubiese habido tan malas reuniones bilaterales, no hubiéramos tenido las declaraciones tan positivas después de cada reunión bilateral por parte de las autoridades o las futuras autoridades".

Uno de los puntos centrales de su intervención -la tercera del día tras el impasse entre el Presidente y su sucesor- fue la controversia sobre la solicitud realizada por Kast a Boric. Según la vocera, "el Presidente electo le pidió retractarse", no aclarar, como sostuvo públicamente. En esa línea, enfatizó: "A nosotros obviamente no nos parece adecuado que un presidente electo venga al Palacio de La Moneda a decirle, a exigirle al Presidente en ejercicio que se retracte sobre hechos que son verdad y que él mismo reconoce".

"¿Qué significa eso? ¿Faltar a la verdad? ¿Terminar tergiversando lo que sucedió? No es aceptable", añadió.

Asimismo, Vallejo detalló gestiones previas realizadas por el Ejecutivo ante la gravedad de las sanciones provenientes de Estados Unidos.

Indicó que el 20 de febrero "no sólo el presidente Gabriel Boric se trató de comunicar con el presidente electo, dada la gravedad de las sanciones que estábamos recibiendo por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino que también el equipo del presidente Gabriel Boric a través de su jefe de gabinete, de sus jefas de comunicaciones, de sus jefas de asesores, comunicaciones que fueron telefónicas, incluso por escrito, diciéndole que el presidente Gabriel Boric quería comunicarse con el presidente electo por el tema cable chino y sanciones de Estados Unidos".

"Al final lo que corresponde, es que él consulta a su equipo sobre esas comunicaciones que efectivamente tuvimos con su equipo y por qué a pesar de eso no se respondió a la necesidad de tener una conversación y una reunión de carácter cierto urgente en esta materia", concluyó.

