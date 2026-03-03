Ministro Montes aborda traspaso a la administración de Kast y llama a evitar “escaramuzas políticas” en Vivienda

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó el proceso de traspaso con la futura administración de José Antonio Kast.

En conversación con Tele13 Radio, Montes entregó detalles sobre la reunión que sostuvo con su sucesor, Iván Produje. "Ayer tuvimos una larga reunión, porque terminamos de entregar las divisiones. El problema no está en las reuniones, el problema está después en la forma de presentar lo que se ha conversado", indicó.

El secretario de Estado dijo tener "varios temas que puedo coincidir con él más que con otros, hay varios temas. O sea, yo soy muy crítico de cosas que nosotros hemos hecho también en la historia, no solo ahora. Este tema de los préstamos, de que el ministerio tenga un rol de préstamo, yo he estado en contra de eso desde el Parlamento, cuando era parlamentario y presidía la Comisión de Vivienda y presidía la Comisión de Presupuesto de Vivienda. No corresponde que lo haga".

Respecto a si entre ambas administraciones hay dos visiones muy ideológicamente distintas en materia de Vivienda, el titular del Minvu manifestó que “yo no me atrevería a decir eso. Yo sé que esto es motivo de polémica, pero el enfoque de este Gobierno en materia de vivienda ha sido desde el primer día, y antes incluso de ser gobierno, es decir que aquí la vivienda es un tema nacional y tenemos todos responsabilidad y tenemos que ayudar a resolverlo".

"No puede ser que un país que está llegando a los 30 mil o 35 mil dólares per cápita tenga el déficit que tiene y los campamentos que tiene, y se requiere un esfuerzo de todos. No podemos transformar esto en escaramuzas políticas de unos con otros, tratemos de hacerlo así", añadió.

Y apuntó al Plan de Emergencia Habitacional, que "fue una ley que se empezó a gestar en el anterior gobierno, fue unánime en el Senado. Yo era parte de esa comisión, era parte de los senadores de esa comisión. Y fue unánime también en la cámara de diputados, ahora se acaba de renovar esa ley por 4 años más. O sea, hemos tratado de generar un cierto entendimiento. Yo creo que hay temas, por ejemplo, la vivienda, la salud y la educación que debían ser de mucho entendimiento más que de escaramuzas políticas".

