Canciller asegura que informó a eventual sucesor sobre cable submarino chino y gestiones de lobby

Tras exponer ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Alberto van Klaveren abordó la controversia por el proyecto de cable submarino promovido por un consorcio chino y aseguró que el tema fue informado oportunamente a quien podría sucederlo en un eventual gobierno de José Antonio Kast, Francisco Pérez Mackenna.

El ministro detalló que el asunto se trató en una reunión bilateral realizada el 03 de febrero en su despacho, la cual se prolongó por cerca de tres horas.

“Obviamente, no puedo entregar el detalle mismo de la conversación porque en parte también son temas de índole reservada. Pero sí puedo asegurar que efectivamente en la reunión que tuvimos con mi sucesor, con el ministro Pérez Mackenna, pasamos revista a todos los temas relevantes de la política exterior”, señaló.

Durante ese encuentro -explicó- se revisó tanto el estado del cable Humboldt, ya avanzado, como la propuesta de un segundo tendido submarino impulsado por capitales chinos. Al ser consultado sobre el nivel de detalle entregado, precisó que fue una exposición “intermedia”: “La verdad es que fue una información intermedia porque una información pormenorizada requiere de muchas horas de discusión y de entrega de antecedentes. Pero fue una información suficiente, similar a la que entregamos sobre otros temas que están también abiertos en materia de política exterior”, complementó.

Desde el Ejecutivo, la ministra vocera Camila Vallejo respaldó la versión del canciller y descartó cualquier omisión de antecedentes hacia el futuro gobierno. “Toda la información respecto a esto y otras materias de políticas de Estado se han entregado en las reuniones bilaterales. Tanto es así que en la misma reunión bilateral que tuvo el canciller Alberto van Klaveren el día 3 de febrero, le comunicó que también existía este problema”, afirmó.

En esa línea, enfatizó que “jamás ha habido un intento de ocultar información ni de evitar que el futuro Gobierno se entere de problemáticas que están sucediendo hoy día”.

Al finalizar, el canciller agregó que también advirtió sobre gestiones de lobby vinculadas a la iniciativa. “Le mencioné al futuro ministro que había lobbies que estaban actuando en esta materia. En el caso concreto del cable chino, se ha hablado de lobistas chinos, pero también ha habido lobistas nacionales que conocen muy bien este tema y que también estaban haciendo lobby”, indicó.

Asimismo, confirmó que sostuvo una segunda reunión con Pérez Mackenna el 17 de febrero para repasar distintos puntos de la agenda internacional.

PURANOTICIA