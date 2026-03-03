Diputado Bianchi tilda de “vergonzosa” la fallida cita entre Boric y Kast y acusa falta de transparencia por cable submarino

Como presidente de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, el diputado Carlos Bianchi (IND-PPD) abordó el fallido encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, que se extendió solo por 22 minutos. A su juicio, el episodio marcó un precedente negativo en la antesala del cambio de mando.

En conversación con EmolTV, calificó el momento como inédito y lamentable. "Yo creo que lo que ocurrió hoy día, más allá de los minutos, que fueron poquísimos, 22 minutos, de una reunión que muchos tenían altas expectativas previo al traspaso de mando la próxima semana, fue una situación del todo vergonzosa, no vista antes", sostuvo.

El parlamentario enmarcó el conflicto como un problema mayor, señalando que "más allá de quién puede o no decir la verdad, más allá del impasse que hay con respecto a esta situación (...) es un impasse siendo un hecho grave porque alguien está faltando a la verdad".

Desde su rol fiscalizador, apuntó también a la falta de información entregada al Congreso respecto del proyecto de cable submarino. "Esto nunca se transparentó en el Congreso. Esto es lo más grave. Ayer el ministro llega a la Comisión de Telecomunicaciones y Transportes y Obras Públicas y comienza a hacer un relato de todo lo que pudo haber significado este proyecto. Pero, perdón, nada de esto se dijo nunca en el Congreso. Entonces, aquí hay, efectivamente, por parte de las actuales autoridades, información que nunca transparentaron", afirmó.

En esa línea, vinculó esa falta de antecedentes con la reacción del presidente electo. "Efectivamente hay una manifiesta molestia del electo presidente Kast a una situación donde no se ha transparentado del todo, donde no se ha dicho la verdad, y eso, bueno, provocó lo que provocó", expresó.

Y agregó: "Dado ese escenario, donde en sus orígenes hay falta de información, no se transparentó absolutamente todo, es que yo me quedo con la sensación que efectivamente la molestia del presidente electo Kast puede ser entendible".

No obstante, también cuestionó la forma en que ambos mandatarios enfrentaron la situación. "Aun así hay muchas otras cosas que un actual presidente y el próximo presidente debieron haber estado a la altura y hubo una reunión de 22 minutos, se interrumpió, estamos hablando de esto hace no sé cuánto rato. Esto no me sirve, no sirve a ninguna chilena ni ningún chileno", enfatizó.

Bianchi hizo referencia además a la exposición realizada el día anterior por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, ante la comisión, instancia en que se abordó el proyecto de cable submarino Chile-China Express.

A su juicio, la presentación fue insuficiente: "con respecto al ministro Muñoz, no fue suficiente lo de ayer (...) aquí se llevó un relato donde se ocultó la verdad desde un comienzo, y por eso es que lo del ministro Muñoz a mí me sorprendió muchísimo ver a alguien del que tengo la mejor opinión profesional, que no haya transparentado todo, me llamó muchísimo la atención".

PURANOTICIA