Ministra Toro asegura que no comparte la decisión del Frente Amplio de dejar fuera a Gustavo Gatica de la candidatura al Congreso

Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia y militante del Frente Amplio, dejó claro que no comparte la decisión de su partido de no levantar la candidatura al congreso de Gustavo Gatica, el joven que perdió la totalidad de su visión por disparos efectuados durante el Estallido Social.

“Yo soy con consejera en el Comité Central del Frente Amplio y ahí planteé mi posición. Me parecía relevante que un dirigente de distintas luchas sociales, que expresa eso, pudiera también ser acogido. Expresé mi opinión, expresé mi voto y hoy día lo que corresponde también es justamente sujetarse a las definiciones que son partidarias, orgánicas del partido”, señaló la ministra en entrevista con Radio La Clave.

“Creo que hay aquí también desafíos para el Frente Amplio, nosotros estamos este año en un proceso de congreso partidario y yo espero también que en este proceso se consolide el Frente Amplio como un partido abierto a los movimientos sociales y que podamos también enfrentar estos desafíos de mejor manera”, agregó Toro.

Y señaló que “lo que corresponde es sujetarse a las definiciones partidarias sin perjuicio de que creo que el partido tiene que mantener también estas discusiones, poder resolver estos desafíos de mejor manera y consolidarse como un partido abierto a los movimientos sociales y por eso planteo también desafíos que quizás son para más adelante en un partido que es relativamente nuevo".

Finalmente mencionó que “aquí hay una definición particular que tiene que ver con las listas parlamentarias y ahí quiero insistir que las definiciones se toman en los espacios orgánicos, pero también se plantean desafíos y discusiones que tienen que ver con un partido como el Frente Amplio, un partido nuevo que nace también de los movimientos sociales, se puede consolidar como un partido abierto a esas distintas expresiones y Gustavo es una expresión de eso”.

PURANOTICIA