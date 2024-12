Ministra Tohá y el avance de la reforma de pensiones: "No puede ser el reducto ideológico de ningún sector"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó este jueves el avance de la reforma de pensiones, que enfrenta su “recta final” en el parlamento. Aseguró que “nadie se puede llevar la pelota completa, ni nadie puede pretender que lo anulen en la discusión. El sistema de pensiones no puede ser el reducto ideológico de ningún sector, nunca habíamos estado tan cerca de un acuerdo”.

En diálogo con Radio Infinita, la ministra advirtió que “no hay que espantarse porque en la puerta del horno aparezcan voces que tratan de boicotear esto” y agregó que “no me sorprende que ahora que estamos cerca de un acuerdo, quienes prefieren quedarse en su trinchera, defendiendo su dogma como si esto fuera algo religioso traten de impedir que el acuerdo salga adelante”.

LEY ANTITERRORISTA

Respecto a la aprobación de la Ley Antiterrorista, con partidas que fueron rechazadas por nueve parlamentarios del Partido Comunista la jefa de gabinete dijo que “es parte de la tramitación de una ley, no hay que transformarlo en una tragedia”.

La ministra también desdramatizó el hecho y valoró la aprobación del cuerpo de proyecto en el Congreso. “No hay que escandalizarse por este tipo de discusiones que son propias de la democracia. Se vota porque gana una postura o gana la otra, hay que escandalizarse cuando esas diferencias impiden que se vote una ley”.

REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO

Al finalizar la ministra comentó las dificultades anunciadas por el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, en relación al proyecto de reforma al sistema político y electoral que se discute en la Comisión de Constitución del Senado.

“Es evidente que estos temas van a generar discusión, no hay una fórmula perfecta. El Gobierno no tiene una fórmula, lo que hay es una propuesta de parlamentarios, lo que el gobierno tiene es un criterio: de que requerimos un sistema político que no promueva la fragmentación, sino, la convergencia. Que promueva la búsqueda de acuerdos y no que cada uno individualmente negocie”, finalizó.

PURANOTICIA