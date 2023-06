Ministra Tohá tildó de "error" no haber contactado a CLC en caso de bebé en San Antonio

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que fue un "error" no haber contactado a la Clínica Las Condes (CLC) en el caso de la bebé de dos meses que falleció por virus sincicial en el Hospital de San Antonio, recinto que no contaba con camas UCI pediátricas y que intentó trasladar a la lactante a Arica.

En declaraciones a Radio ADN, la secretaria de Estado acusó que "cuando se hicieron los contactos con las distintas clínicas, según la información que manejamos, se incurrió en un error, en el sentido de no haber llamado a la Clínica Las Condes, porque si bien hay un fallo del TC, cuando hay emergencias, ese tipo de restricciones se pueden pasar por alto".

"Aquí aparentemente hay un error, pero se debe investigar bien, y si alguien se equivocó, saber quién fue y si corresponde, que sea sancionado", agregó.

"Cuando el subsecretario dijo que sí se estaban ocupando las camas de la Clínica Las Condes, es porque se supone que se debería haber estado ocupando, pero alguien cometió un error y no llamó por el fallo. Esto hay que aclararlo y se debe investigar", complementó.

Por otro lado, Tohá apuntó a un "malentendido comunicacional" luego de que su par de Salud, Ximena Aguilera, dijese que no hubo contacto con la CLC por un fallo de Contraloría, ante lo cual el ente fiscalizador aclaró "que no ha evacuado ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución que impida la gestión de prestaciones médicas en servicios de salud públicos o privados".

"Lo que se refiere a la mención de Contraloría, fue simplemente un error de mención, y no amerita más análisis. Fue un fallo del Tribunal Constitucional y la ministra cometió un error en la mención", señaló la titular del Interior.

Respecto a la falta de camas por virus respiratorios, la jefa de gabinete advirtió que "no fue algo que no se esperaba o no se preparó, esta es una crisis que estaba anticipada por los pronósticos, y que significó activar todo el sistema".

Agregó que se trata de una de las crisis "de los virus sincicial más fuerte que hemos tenido, del punto de vista de la cantidad de niños y niñas que han sido hospitalizados".

"Esto no fue algo sorpresivo, y por eso se gestionaron recursos, se activó la red, pero la red se tensa, y ahora lo que viene es un tema propiamente de gestión, y ahí que se debe investigar respecto al fallecimiento de la lactante en la Región de Valparaíso", cerró.

