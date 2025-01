Ministra Tohá rechaza cortar relaciones con Venezuela pese a posible vínculo del régimen de Maduro en crimen de Ojeda

El Gobierno no romperá las relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de la posible vinculación del régimen de Nicolás Maduro en el asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Chile.

Esta postura fue reafirmada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la inauguración de la Subcomisaría de Carabineros de Malloco, Peñaflor.

La secretaria de Estado explicó que cortar relaciones no facilita la justicia ni mejora la situación de los migrantes.

“El gobierno de Chile no está de acuerdo en ese método. El día que uno corta relaciones, suena muy bien, pero al día siguiente no avanza más la justicia, no se facilitan las investigaciones, no se mejora la condición de los migrantes chilenos que están allá o de los venezolanos que están acá, no se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano”.

Afirmó que “en muchos otros casos de este tipo, quiero recordar, víctimas chilenas de la dictadura, de delitos que se cometieron fuera del territorio nacional, nunca fue un factor que ayudara que estuvieran rotas las relaciones”, indicando en que “la manera en que se pudieron investigar muchos de esos delitos fue en el contexto de relaciones diplomáticas, pero a la vez de firmeza de los Estados respecto a exigir la justicia”.

Las declaraciones de Tohá se produjeron después de que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmara que un testigo vincula al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, con el encargo y pago del asesinato de Ojeda a una célula del Tren de Aragua.

El fiscal Héctor Barros sostiene que el secuestro y asesinato de Ojeda tuvo un móvil político relacionado con el régimen chavista.

Sobre esto último, Tohá también fue consultada si Cabello debería emitir una declaración tras estos nuevos antecedentes, a lo que respondió que no esperan nada de Cabello. “En relación a lo que debería hacer el señor Diosdado Cabello, la verdad no esperamos nada de sus actuaciones. Nosotros lo que confiamos es en la actuación de nuestras instituciones y de las instituciones internacionales. Ahí vamos a apostar y ahí creemos que podemos hacer una diferencia”.

La ministra adelantó que, si la investigación confirma la implicación del régimen venezolano, el gobierno chileno recurrirá al Tribunal Penal Internacional para buscar justicia. “Hay cosas evidentes que haríamos, una vez que esto tenga una confirmación, que es recurrir al Tribunal Penal Internacional”.

PURANOTICIA